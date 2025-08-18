Председателят на БМГК: Без минния отрасъл няма модерна индустрия

Минният отрасъл трябва да бъде ценен, разбиран и подкрепян, защото без него няма стабилна икономика и модерна индустрия, смята Драгомир Драганов, председател на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара (БМГК). Той откри тържественото събрание на браншовата организация, което е част от националното честване на Деня на миньора. Събитието се провежда в "София Хотел Балкан".

Днешният празник е посветен на хората, които изграждат един от стратегическите сектори на икономиката, отбеляза Драганов. По думите му заетите в сектора са над 18 000, а минната индустрия осигурява около 5 на от брутния вътрешен продукт на страната. Според него минералните суровини са в основата на зелената и дигиталната трансформация.

Компаниите в сектора не търсят специално отношение, а разчитат на последователни политики, които да им позволят да планират дългосрочно. Бъдещето на индустрията зависи от наличните ресурси и от средата, в която се развива секторът, посочи той.

На тържественото събрание присъстват вицепремиерът Атанас Зафиров и министрите на енергетиката Жечо Станков и на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.