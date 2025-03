Ейдриън Броуди - Бруталист в Холивуд

Ейдриън Броуди спечели най-престижната награда "Оскар" за главна мъжка роля за изпълнението си във филма "Бруталистът" на режисьора Брейди Корбет. Това е втора статуетка от Американската академия за Броуди, който взе първия си "Оскар" през 2003 г. за "Пианистът" на Роман Полански, когато бе само на 29 години. В продължаващия цели 3 часа и 35 минути филм актьорът влиза в ролята на Ласло Тот, унгарски архитект, оцелял от Холокоста.

На наградите “Оскар” Броуди беше номиниран за най-добър актьор заедно с Тимъти Шаламе, Ралф Файнс, Колман Доминго и Себастиан Стан. Броуди и Шаламе обаче бяха смятани за двамата фаворити за спечелването на наградата. Ако беше спечелил, Шаламе щеше да детронира Броуди като най-младия носител на статуетката за най-добър актьор, но Броуди я занесе у дома.

Сега Броуди е първият в историята на “Оскарите”, който печели две награди за най-добър актьор за първите си две номинации. Освен това се нарежда сред легендите, които са печелили повече от веднъж - като Даниел Дей-Луис, Джак Никълсън, Спенсър Трейси, Марлон Брандо, Дъстин Хофман, Том Ханкс, Антъни Хопкинс, Фредрик Марч, Гари Купър и Шон Пен.

Интересно е, че Броуди спечели "Оскар" за „Бруталистът“ и „Пианистът“, тъй като макар и различни, филмите имат и много прилики. И двата са за евреите и Холокоста. "Бруталистът“ се фокусира повече върху преживяното от имигрантите, но общото е, че изследват скръбта и безнадеждността, които евреите изпитват поради ужасите на Холокоста.

„Единственото нещо, което спечелих от привилегията да се върна тук, е да имам някаква перспектива. Без значение къде се намирате в кариерата си, без значение какво сте постигнали, всичко може да изчезне. И мисля, че това, което прави тази нощ най-специална, е осъзнаването на това и благодарността, че все още мога да върша работата, която обичам", каза актьорът от сцената в театър "Долби" в Лос Анджелис.

„Бруталистът“ разказва историята на архитекта Ласло Тот (Броди), който в края на Втората световна война пристига в Америка с надежда да изгради отново живота, работата и брака си със своята съпруга Ержебет (Фелисити Джоунс). Установявайки се във Филаделфия, той има не особено приятен първи сблъсък с богатия бизнесмен Харисън Лий Ван Бюрен (Гай Пиърс), но в крайна сметка Ван Бюрен разпознава таланта на Ласло и решава да го използва за монументален нов проект. Това е мечта, която Ласло никога не е предполагал, че може да изживее отново, но тя идва с тежка цена, тъй като той жертва все повече и повече себе си и семейството си, за да завърши своята амбициозна визия.

Чрез изключително детайлното пресъздаване на следвоенна Америка, ( в почти 4 часа!) „Бруталистът“ е едновременно изпълнен с надежда и кошмарен поглед към живота на имигрантите.

Ейдриан Броуди е роден на 14 април 1973 г. в Ню Йорк, САЩ. Неговата майка Силвия е известен фотограф, има унгарски корени, баща му Елиът е професор по история. Ейдриан израства в предградие на Куийнс. Като дете обича да се прави на фокусник на детски рождени дни. Взима уроци по актьорско майсторство и преди да навърши 13 години вече е играл в пиеса на оф-Бродуей и в телевизионен филм.

Дебютира на големия екран в „New York Stories” (1989). Две години по-късно се снима при Содърбърг в „King of the Hill” (1993), а след това при Уилям Фридкин в телевизионния „Jailbreakers” (1994). Следват снимки в „Булит” (1996) с Тупак Шакур и Мики Рурк. През 1997-ма се снима с Киану Рийвс, Клеър Форлани и Гретхен Мол в „The Last Time I Committed Suicide”. Следва „Тънка червена линия” на Терънс Малик, в който участват звездите Шон Пен, Джордж Клуни и др. По време на снимките на последната битка в „Лятото на Сам” (1999), му чупят носа и тъй като не е наместен се превръща в забележителен белег, който никой друг актьор не притежава. Същата година участва и в лентата на Бари Левинсън в „Liberty Heights” (1999). Идва неговата звездна 2002-ра година и „Пианистът”, за когото печели „Оскар” за главна роля.

Към днешна дата Броуди е направил почти 60 филма, в които играе множество герои, от пънк рокер през вентрилоквист до бикоборец до римски генерал; той е играл Артър Милър, Худини и чудесно причудливия Салвадор Дали в „Полунощ в Париж“ на Уди Алън. Някои от филмите му са оценени от критиката високо, други са смазани като провал, но неговите изпълнения никога не са по-малко от изцяло отдадени.

Критики заради дъвка на церемонията

Ейдриън Броуди сътвори паметен момент на церемонията по връчване на „Оскарите“, който му донесе куп критики сред феновете в социалните мрежи. Актьорът хвърли дъвката си на своята партньорка Джорджина Чапман, преди да получи златната статуетка за най-добър актьор. Секунда след като се отправи към сцената, за да получи престижната кинонаграда, Броуди се усети, че все още е с дъвка в устата и я хвърли към Чапман, за да може да говори спокойно. "Можеше да използва дългата реч, за да ѝ се извини за отвратителната постъпка“, нападнаха го фенове.

Върнах му целувката след 22 години

22 години след „Пианистът“ реших да „върна“ целувката на Ейдриън Броуди, с която той ме изненада на церемонията тогава. Защо ли - това беше една адска нощ за него, както и за мен. За да бъда част от неговия момент… тази вечер трябваше да му се отплатя. Виждала съм го на партита, но това е първият път от онази вечер преди толкова години, когато го виждам на червения килим. Той наистина заслужаваше тази награда!

Актрисата Хали Бери

Една монументална творба

С него сме работили заедно няколко пъти във филми на Уес Андерсън и мога да кажа, че вече сме приятели. Нещо забавно – семейството ми го нарича „моето малко дете“, защото в „Гранд хотел Будапеща“ всъщност играя негова майка, негова древна майка. Ейдриън стана изумително „дете“ - поздравявам го за „Бруталистът“, защото това е една наистина монументална творба! Той ни пренася през страданието на този човек в целия филм.

Актрисата Тилда Суидън

Изцяло се потопи в образа си

Бях гледал Ейдриън Броуди във филма му от 2000-та година „Цветята на Харисън“ и макар той съвсем да не постигна успех, аз видях потенциал в него. Така го избрах за „Пианистът“. Не беше нужно да правим кастинг за ролята, изведох го на бира и така се разбрахме. Той се отдаде на образа – изолира се от света за три месеца, свали 14 килограма и дори се раздели с приятелката си. Изумителен е!

Режисьорът Роман Полански