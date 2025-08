Мадона - Нова музика и нови скандали

След 6 години пауза поп кралицата Мадона се завърна с нов албум. Дни преди да навърши 67, певицата зарадва феновете си с Veronica Electronica - той включва нови редакции и ремикси, както и неиздавана досега песен от нейния легендарен албум “Ray of Light”. Първият тираж на винила беше разпродаден за час по време на предварителната поръчка. Поради огромното търсене, следващ ще излезе на 10-ти октомври, както и на CD версия за първи път.

“Veronica Electronica” - осем парчета, допълващи албума “Ray of Light”, първоначално са замислени от Мадона като “ремикс, одисея” албум през 1998 г. и са кръстени на алтер егото, което тя използва като вдъхновение по време на звукозаписния процес на “Ray of Light”. Проектът, в крайна сметка, е оставен на заден план заради огромния успех на оригиналния албум и поредицата от хит сингли, които доминират повече от година. “Ray of Light”, считан за ключов албум в кариерата на Мадона, продължава да се продава в над 16 милиона копия по целия свят и й печели четири награди “Грами”, включително за най-добър поп албум.

Повече от 25 години по-късно, тази дългоочаквана концепция най-накрая оживява. Колекцията включва наново редактирани версии на клубни ремикси от Петер Раухофер, Уилям Орбит, Саша, Би Ти и Виктор Калдерон, заедно с оригиналното демо на “Gone, Gone, Gone” - неиздаван досега запис, продуциран от Мадона и Рик Ноуълс.

Докато част от феновете на Мадона очакват с нетърпение новата й музика, друга част от нейните почитатели и критици все по-често се занимават със скандалния й външен вид - социалните мрежи и медиите по света постоянно се захранват от нейните изцепки. С провокативните й снимки, с филърите и процедурите чрез които лицето й постоянно се изменя, и с младите гаджета, на които е трудно да се хване бройката. Последната й любов беше 28-годишният чернокож футболист Аким Морис, с който обаче се разделиха преди няколко месеца.

По-рано тази година кралицата на попа отново предизвика бурни реакции сред феновете си - този път не с музика или скандално поведение, а със... зъбите си. “Усмивката й беше емблематична, а сега стана твърде перфектна и неестествена, една от многото”, споделят потребители в социалните мрежи.

Междувременно Мадона пусна специално издание на хита Dress You Up по повод 40-годишнината му, като отдаде почит на Марио Палино и Джани Гроси - двама италиански дизайнери на кукли Barbie и нейни суперфенове, загинали трагично в катастрофа. “Тази песен е за тях”, заяви певицата.

Малцина артисти са успели да оставят толкова силен отпечатък в световната култура, колкото Мадона Луиз Чиконе. Родена на 16 август 1958 г. в Бей Сити, Мичиган, тя пораства в католическо семейство от италиански произход. Загубата на майка й, когато е едва на пет години, оставя дълбок емоционален белег, но и укрепва решимостта й да търси собствен път.

Младата Мадона напуска университета в Мичиган и се премества в Ню Йорк през 1978 г. с едва 37 долара в джоба и мечта да се занимава с танци. За да каже няколко години по-късно “няма да бъда щастлива, докато не стана толкова известна, колкото е Господ”. Днес отдавна Мадона е идол за милиони фенове и е най-продаваната изпълнителка в музикалната история. А 37-те долара са набъбнали до милиони. Преди няколко години “материалното момиче” влезе дори в списъка на милиардерите.

През 1982 г. певицата подписва договор със “Сайър Рекърдс”, а първият й хит “Everybody” е въртян по много радиостанции, насочени към почитателите на ритъм енд блус музиката. Това довело до всеобщото мнение, че Мадона е тъмнокожа. Снимката й не се появява на обложката на сингъла, тъй като звукозаписната компания не иска да загуби тъмнокожата публика. През следващите години MTV настойчиво изгражда образа на Мадона като игрива и секси комбинация от пънк и поп. Изрусената й коса с кестеняви корени, дантелените ръкавици и колан с надпис “Boy Toy” стават запазена марка за поп културата по това време. В средата на 80-те популярността й е толкова голяма, че хиляди тийнейджърки подражават ревностно на своя идол.

През 1995 г. пише в писмо до режисьора на “Евита”, че е родена за ролята на Ева Перон и я получава, а след това печели “Златен глобус” за най-добра актриса. Актьорската й кариера не потръгва, следват обаче няколко световни турнета, които й носят голям успех. През 2009 г. Мадона пее за първи път в България на националния стадион “Васил Левски” пред почти

60 000 души.

Филм за нея все пак ще има

Паралелно с новия албум, биографичният филм за Мадона, озаглавен Who's That Girl, отново влезе в новините. Актрисата Джулия Гарнър потвърди, че проектът, въпреки закъсненията и първоначалното оттегляне на Universal Pictures, все още е в развитие. В интервю тя разказа за изключително интензивния кастинг, включващ пеене и танци пред самата Мадона, за да докаже, че може да влезе в ролята. Междувременно, слухове сочат, че Netflix подготвя отделен сериал за живота на поп иконата, продуциран от Шон Леви.

Промени ролята на жените в шоубизнеса

Мадона със сигурност ми е повлияла много, просто защото тя влияе на всички ни. Тя промени значението на това да бъдеш жена в шоубизнеса и киното днес. Има толкова много неща, които е направила първо тя, които е казала първо тя, за които е намерила нов начин, по които могат да бъдат презентирани или изпълнени. Мадона е новатор и винаги ще бъде.

Актрисата Ан Хатауей

Извиних й се и се сдобрихме

За никого не е тайна, че с Мадона имахме много различни етапи в нашите отношения. Последните години дори не си говорехме, а някога бяхме много близки. Сега всичко е в миналото, забравихме за проблемите и думите, които сме изрекли в момент на емоция - артистите често го правим. Избрах да й се извиня публично (в шоуто Saturday Night Live по NBC) защото наистина така го почувствах.

Певецът Елтън Джон

Не разбирам защо ни сравняват

Мадона и аз сме много различни, въпреки че много хора намират прилика при нашето влияние. Аз изобщо не бих направила това сравнение, без да искам да обидя Мадона. Тя е направила огромна кариера. Тя е най-голямата поп звезда на всички времена. Но аз свиря на много инструменти. Пиша цялата си музика. Прекарвам часове и часове на ден в студиото, аз съм продуцент, аз съм писател. Не просто репетирам отново и отново, за да правя шоу.

Певицата Лейди Гага