Ел Фанинг: Не мога да живея без джаз танци и хубава сьомга

Новият филм за Хищника е нещо различно

Иска ми се да живея в миналото

Тази седмица в Българските кина премиерно тръгна фантастичния екшън “Хищникът: Опасна зона”. В главната женска роля е Ел Фанинг - една от най-успешните и търсени актриси под 30-годишна възраст. Тя има особено силна програма тази година с участия в продължение на “Игрите на глада” и в поредицата “Марго има проблеми с парите”. Тези заглавия се очакват и в България. Ел Фанинг впечатли и с пищното си превъплъщение си в историческия сериал “Велика”. В главната роля на руската императрица Екатерина II Велика американската актриса се доказа като една от най-талантливите млади изпълнителки в Холивуд. По-малката сестра на Дакота Фанинг има повече от 70 роли в киното и телевизията и се снима от тригодишна. Ел Фанинг прави забележителни роли в “Някъде”, “Супер 8”, “Купихме си зоопарк”, “Господарката на злото” и “Неоновият демон”.

Работила е няколко пъти със София Копола и има десетки награди и номинации. Паралелно с кино кариерата си се развива и като извънредно успешен модел. Мнозина определят Ел Фанинг като лицето и тялото на новия, модерен Холивуд.

Харесвам момичешкото си излъчване



Не се конкурирам със сестра ми Дакота

- Eл, каква е историята в новия филм “Хищникът: Опасна зона”?

- Този път самото създание Хищник е централен обрац, а аз играя мистериозната Тиа. Действието се развива на отдалечена извънземна планета и следва млад Хищник, който е изгонен от клана си. Той намира неочакван съюзник в лицето на моята героиня и се отправя на опасна мисия в търсене на върховен противник - противник, който не може да бъде убит. Публиката може да очаква множество чудеса и смъртни опасности, оригинален фантастичен екшън, по-различен от всичко, което сме виждали от поредицата за Хищника до момента. Беше много забавно да участвам в такова зрелище, признавам си.

- Играете в голямото кино от малка. Как премина детството ви?

- В крайна сметка смятам, че имах нормално детство, въпреки всичко. За мен да участвам във филми беше сравнимо с това как другите деца ходят на тенис или на уроци по пиано. Те се стараят да стават по-добри в съответното занимание, аз също. Това е идеята - да ставаме по-добри в това, което правим. Мисля, че бях едно напълно нормално дете, което просто обичаше да играе. И все още обича. Участието в игрален филм ми отнема няколко месеца в годината. През останалото време съм свободна да правя най-различни неща. Това определено е голям плюс за мен.



- Вие сте актриса, но и модна икона според много експерти в средите. Каква е вашата тайна за отличителен външен вид.

- Аз съм от онези жени, които комбинират стилове и елементи. Пристрастена съм към ботушите, постоянно ги нося. Нося и много джинси и всичко с висока талия. Наистина обожавам модата и си признавам, че съм вманиачена на тема дрехи. Страшно харесвам винтидж дрехите. В гардероба ми е пълно с модели от 50-те години. Тази епоха ми е любима. Притежавам страхотни дизайни от онова време, много качествени дрехи са се правили тогава. Естетиката на 50-те е превъзходна. Винаги, когато имам възможност обикалям магазините, в които знам, че може да се намери някое скрито бижу от миналото. Нося и много огърлици.

- Кои други епохи ви привличат?

- Ами, харесвам например, всякакви скейтборд аксесоари от периода на 70-те години на миналия век - 60-те и 70-те също са огромен извор на модно вдъхновение за мен. Харесват ми също и дрехи ала “ретро кукличка” и меките цветове. Вкарвам в този микс и някакви модерни неща, разбира се. В училище имахме задължителни униформи, но имаше и един ден от седмицата, в който можехме да носим каквото си поискаме и тогава се развихрях. Понякога избягвам дрехи, които са твърде популярни, защото отнемат от усещането за уникалност. По тази причина не съм много на “ти” с тесните “скини дънки”, по-скоро бих облякла по-отпуснати, по-момчешки дънки, нищо, че с тях изглеждам супер смешна. Но по принцип обичам да подчертавам своята момичешка природа с дрехите си, особено по време на официални събития, премиери и други светски поводи. На червения килим залагам на пастелните цветове, на синьото. Очите на мен и на сестра ми Дакота изглеждат много добре, когато носим синьо.

- Без какво не можете днес?

- Без танците. Ходя на джаз танци, но и на хип-хоп. А след училище постоянно ходех на балет. В тази връзка страшно искам да участвам в мюзикъл. Не мога и без вкусна храна - моята страст са рибите. Обичам сьомга. Сестра ми Дакота е пристрастена към китайската храна, към сушито, но аз не съм чак толкова голяма фенка на суровата риба. Качествено приготвените морски дарове обаче са нещо специално. Обожавам омари, раци и всякакви други вкусотии от дълбините.

- Кои жени ви вдъхновяват?

- Освен сестра ми Дакота имам много примери за подражание в историята. В киното също - все пак е нашата професия... Мерилин Монро е перфектната екранна икона. Тя е нещо много повече от Холивудска звезда. Тя е символ, метафора, еталон, епоха. Толкова много съм научила от нея. Джоди Фостър и Мерил Стрийп, разбира се, са класни изпълнители и две от най-талантливите жени в киното - велики са.

Марион Котияр е страхотна и наистина ми се иска да работя с нея. От режисьорките номер едно е София Копола - за мен беше върховно преживяване да бъда режисирана от нея два пъти. Не мога да опиша колко забавно си прекарах на нейните снимачни площадки. И тя като мен има силно въображение. Аз винаги съм имала силно развито въображение и за мен това е едно от най-важните качества в нашата професия. Трябва да си способен да фантазираш, да си представяш всякакви места, да се поставяш на мястото на всякакви хора. Аз обожавам да играя персонажи, наситени с емоции. Особено любими са ми образите на луди хора. Това ме стимулира много като актриса - да си представя какво е да си напълно побъркан.

Истината е, че аз буквално не помня живота си отпреди да вляза в киното. Актьорската професия ми даде толкова много и аз смятам да продължа да играя във филми, но в един свят на изпълнените мечти щях да бъда балерина.

- Има ли актьорско състезание между вас и сестра ви Дакота?

- Със сестра ми винаги сме били пристрастени към играта и влизането в роли. Поставяхме странни, сложни сценки в къщата - тя раждаше, а аз бях ревящото бебе. Шантави сюжети. Винаги съм била хиперактивна и съм искала да работя и да върша разни неща. Особено в артистичен план. Живея, за да играя. И да пея и да танцувам също. С Дакота имахме плодотворно съперничество, тя проби първа, беше по-голямата и по-успешната. Определено не го приех добре, когато тя получи роля в сериала “Приятели”, а аз не. Отказах да гледам този епизод. Но страшно много обичам Дакота. Тя е моето вдъхновение и любимата ми актриса.