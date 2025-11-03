Огнян Дъскарев, журналист и международен анализатор, пред „Труд news“: ФБР на Байдън е подслушвало и следило 156 видни републиканци

Тръмп сключи примирие с Китай и намали напрежението

Със санкциите срещу Русия Тръмп каза на Путин „Спри да ме злепоставяш“, защото заради теб ми се подиграват

Предишната седмица премина и под знака на посещението на американският президент Доналд Тръмп в няколко страни от Югоизточна Азия. С най-голям интерес се очакваше срещата му с китайския лидер Си Дзинпин. Какви са резултатите от нея, какви инвестиции в САЩ договори Тръмп при тази визита? Прави впечатление, че с всички държавни глави Тръмп се държи с известно превъзходство, но не и със Си Дзинпин, смята колегата журналист и международен анализатор Огнян Дъскарев. Според него ако US президентът предостави на Украйна далекобойните ракети „Томахоук“, това означава много голяма намеса на Щатите във войната, което той не иска. Дъскарев разказа и за голям скандал в САЩ, свързан с подслушване на политически противници, подобен на „Уотъргейт“, който левите медии засега покриват.

- Да започнем със срещата на Тръмп със Си Дзинпин, господин Дъскарев. Сложи ли тя край на търговската война САЩ-Китай?

- Ако Тръмп е мислил, че ще намали търговския дефицит на САЩ с Китай, който е 295 милиарда долара, не, не го намали. Това е най-големият търговски дефицит в целия свят и е трупан с десетки години преди Тръмп. Но Тръмп сключи сключи примирие с Китай и намали напрежението. Китайците поеха ангажимент да спрат производството на изкуствения наркотик фентанил, от който умират десетки хиляди американци, но те обещават това за втори или трети път. Тръмп каза, че е доволен от това обещание и намали митата - от 57 на 47 процента, което пак е голям процент, но трябва да се намалява американския дефицит. Китай пое един много важен ангажимент към американските фермери, които са голяма част от избирателите на Тръмп - да закупи 12 милиона метрични тона соя до края на тази година, а в следващите три години да купува по 25 милиона тона годишно. Тръмп успя да договори Китай да възобнови доставките на редки метали и минерали. Китай произвежда около 85-90 процента от световното производство и са много важно перо от техния износ.



- Толкова ли е голямо значението на тези редки метали?

- Огромно е значението им, защото цялата IT индустрия на Америка зависи от тях. Наричат ги златото на 21 век, наред с черното злато - петрола. Впрочем тези метали и минерали не са толкова редки, всяка страна ги има. САЩ и Украйна вече сключиха договор за добив и доставка на редкоземните метали. Добивът им обаче е изключително трудоемък и замърсява страшно околната среда, плюс това е изключително скъп. Това постигна Тръмп от срещата си със Си. Не може да се каже, че е сложен край на търговската война, но има примирие, което е много важно. Прави впечатление, че с всички държавни глави Тръмп се държи с известно превъзходство, но не и със Си Дзинпин.

- Тръмп сключи договори с почти всички страни от Югоизточна Азия, които посети миналата седмица...

- Да, и с Южна Корея, и с Япония... Южнокорейците потвърдиха своята инвестиция в САЩ в размер на 350 милиарда долара, от които - забележете - 200 милиарда са в брой. Това е много любопитно, ще бъдат извадени 200 милиарда долара от бюджета на Южна Корея и ще бъдат преведени на американски фирми! „Авиокомпанията „Кориън еър“ ще купи „Боинг“-и за 36 милиарда и ще създаде 135 000 работни места в САЩ. Останалите пари ще бъдат за закупуване на селскостопанската продукция на американските фермери. Малайзия, където Тръмп започна посещението си с прочутия танц на летището, обяви инвестиция за 240 милиарда долара. В присъствието на Тръмп премиерите на Тайланд и Камбоджа подписаха мирен договор и сложиха край на войната помежду си. А всички големи японски фирми като „Мицубиши“, „Хитачи“ и други ще участват в производството на климатици от американската фирма „Уестингхаус“. Япония ще участва и в изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект, това е много важно.

- Едно на друго тези сделки възлизат на...

... На 1 трилион и 140 милиарда долара. С толкова се завърна от Югоизточна Азия. Откакто Тръмп е на власт от 20 януари, общите инвестиции в САЩ са седем трилиона и половина. Като се замисли човек, животът е низ от сделки на всяко ниво.

- До какво според вас ще доведат американските санкции срещу „Лукойл“ и Роснефт“? Ще имат ли някакъв ефект?

- Финансовият министър Скот Бесънт заяви преди два дни, че Индия е преустановила почти напълно покупките на руски петрол, а Китай размисля. Мисля, че санкциите ще имат ефект и те вече имат. „Лукойл“ се разтревожи много и се разбърза да продава. Друго доказателство е отговорът на Тръмп на демонстрацията на ядрена сила от страна на Русия. Той веднага отговори, че възобновява ядрените опити. Всяко действие има противодействие.

- Връщаме ли се в годините на Студената война?

- Съмнявам се, че ще има взривове. А от един американски военен сайт, който следя разбрах, че такива изпитания можело да се правят вече онлайн. Имало някакъв алгоритъм, известен само на Пентагона.

- Тръмп наложи санкции на Русия за първи път, откакто пое властта през януари. Възможно ли е според вас те да накарат Путин да седне на масата за преговори?

- Не, това няма как да стане. Тръмп спря шест войни, но в Украйна явно не може. Следя две украински медии, които са доста обективни, списват се на английски. Оттам получавам информация за вътрешното положение в Украйна. Има много силна опозиция срещу Зеленски, главно в лицето на кмета на Киев Кличко. Според тези медии ситуацията в момента е, че руснаците са спрени при Покровск. От една година те не могат да го превземат. В момента се водят сражения и край друг град-крепост в Донецк - Купянск. Украинците изнемогват вече и затова Зеленски иска оръжие, защото те искат да спрат руснаците да не могат да превземат останалите още около 20 процента от Донецк. Следя и един институт за изследване на войната, базиран във Вашингтон, който е доста обективен и всеки ден публикуват карти за движението на войските. Според този институт навлизаме в позиционна война, защото идва зима и е логично да се предположи, че и двете страни ще се готвят за нея. Но целта на руснаците е ясна - те искат да вземат останалите 20 процента от Донецк, за да им се открие пътя към Харков и Одеса. Но в тези 20 процента остават три огромни градове-крепости, които украинците са укрепили - Славянск, Дружиновка и Краматорск, който е областен център. След като една година руснаците не могат да превземат Покровск и Купянск, според мен е изключено в близко бъдеще да има някакво развитие. За да вземат тези три града, руснаците ще трябва да жертват страшно много хора, което те и правят.

- Тръмп отказа да предостави на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“, но в събота CNN съобщи, че Пентагонът даде „зелена светлина“ на Белия дом, след като прецени, че това няма да повлияе негативно на американските запаси. Все пак окончателното политическо решение е на президента....

- Според мен той няма да разреши. Но не съм сигурен обаче дали тази новина не е фейк. Нямаме източник от Пентагона, CNN се позовава на някакви други източници. Докато тази новина не е потвърдена от Пентагона, тя не е достоверна. Забележи, че когато Зеленски дойде да иска „томахавките“ Путин веднага се обади на Тръмп, но и без това обаждане Тръмп нямаше да ги даде. Те са с далекобойност от 1600 до 2000 километра и могат да бъдат оперирани само от американците в момента, защото украинците нямат подготвен персонал, а за това са нужни няколко месеца. Второ, тези ракети се изстрелват от подводници, каквито украинците нямат. А ако се изстрелват от земята, това става от специални установки, каквито украинците също нямат. Ако всичките тия три неща им ги даде Тръмп, това означава много голяма намеса на Щатите, което той не го иска. Като гледам, и Западна Европа много не се натиска. Най-близо до „томахавките“ са немските ракети „Таурус“ с далекобойност около 500 километра, но канцлерът Мерц ту казва, че ще даде, ту - не, явно се колебае. А британските „Сторм Шадоу“ са с доста по-малък обсег.

- Кое наложи изтеглянето на американски войници от Източния фланг на НАТО?

Те са малко, засега само от Румъния - от 1700 ще останат 1000. Официалната причина е, че те са на ротация, но няма да бъдат заместени от други, защото им трябвали на други места. Доста мъгляво обяснение, но не е фатално. От много години Америка държи стохилядна армия в Европа. Веднага искам да кажа, че има един огромен форт в Полша, който се нарича „Форт Тръмп“, където през първия му мандат бяха четири хиляди американски военослужащи.

- Във вторник ще има доста важни избори в САЩ. Ще се избира кмет на Ню Йорк и губернатори на щатите Ню Джърси и Вирджиния. Какви са прогнозите?

Изглежда, че демократите ще спечелят и на трите места. Вирджиния е ляв щат, въпреки че през последните 4 години имаше десен губернатор. Ню Джърси, където аз живях повече от 10 години, също е един ляв щат след като в него се заселиха много емигранти, които са твърди поддръжници на демократите. Щатът е в непосредствена близост и влияние на Ню Йорк, а той е крепост на левицата. Въпреки това Тръмп загуби изборите в този щат срещу Камала Харис само с шест процента. Байдън пък победи Тръмп през 2020 година с 18 процента. Най-лошо е положението в Ню Йорк, там е трагично. Там има един ислямо-комунист Зоран Мамдани, който каза, че ще освободи седем хиляди престъпници от затвора, защото трябвало да ги превъзпитава, но това ще увеличи още повече престъпността в града. Щял да въвежда безплатен транспорт в Ню Йорк! Как ще стане тая работа? Той води със 17 процента на Андрю Куомо от Демократическата партия, който е бивш губернатор на щата. Има и трети кандидат - музикант на име Дъстин Сливър от републиканците, който има 10-12 процента, но ако се прибавят те към тези на Куомо, може да се избегне заплахата ислямо-комунистът Мамдани да стане кмет. Тръмп оказва огромен натиск върху Сливър да се откаже в полза на Куомо, но той не иска. Той ще загуби, това е повече от ясно, до вторник няма никакво време.

- Тръмп отказа да се срещне с Путин в Будапеща. Може ли да очакваме в обозримо бъдеще двамата да се срещнат за втори път след Аляска през август?

- Кирил Дмитриев, главният икономически съветник на Путин, веднага пристигна във Вашингтон да оправя нещата, но удари на камък и бе приет на ниско ниво, Тръмп изобщо не пожела да го види. Дмитриев отиде да се оплаква по разни телевизии и да предрича лоши сценарии за САЩ - че щяли да имат проблем с бензина, което изобщо не е вярно. Според мен санкциите срещу Русия са начин Тръмп да каже на Путин „Спри да ме злепоставяш“, защото заради теб ми се подиграват. И още няколко думи за един страшен скандал, успешно покрит от левите медии до този момент.

- За какво става дума?

- Този скандал се разрази миналата неделя. Най-видни сенатори и конгресмени от Републиканската партия дадоха пресконференция и според тях ФБР на Байдън е подслушвало и следило 156 видни републиканци, сред които десет сенатори. Този скандал е страшен и е равен на „Уотъргейт“(в резултат на който президентът Ричард Никсън подаде оставка, б. р.), това е политическо преследване. Целта, разбира се, е била да не бъде преизбран Тръмп. Единствено „Фокснюз“ съобщи за това, удивителното е, че вече цяла седмица големите американски и западноевропейски медии дума не казват. Акцията на Байдън и неговото ФБР е била наречена „Арктическа зима“. Само си представете ако беше обратното - ФБР на Тръмп да подслушва и следи 156 видни демократи!

Огнян Дъскарев е роден в София през 1954 г. Завършва Английската гимназия в столицата и английска филология във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Работил е като преводач от английски в “Техноекспортстрой” в Нигерия и в Южен Йемен. Пътувал е много из Африка, която познава добре. Превел е от английски редица книги между които “Смърт край Нил” от Агата Кристи и “Ние, живите” от Айн Ранд. Журналист и международен анализатор, живее в България и САЩ, с двойно гражданство. Автор на книгата с разкази, есета и публицистика “От другата страна. Избрано” (2020) и на книгата с разкази “Марс и Манхатън”.