Ново проучване: Мъжкият мозък старее по-бързо

Но болестта на Алцхаймер засяга повече жени

Анализирали над 12 000 мозъчни сканирания на 5000 здрави участници

Мозъкът на мъжете изглежда се свива по-бързо от този на жените с напредване на възрастта, но въпреки това болестта на Алцхаймер засяга значително по-често жените, сочи ново изследване.

Според данни на Световната здравна организация (СЗО), през 2021 г. около 57 милиона души по света са живели с деменция, а всяка година се регистрират почти 10 милиона нови случая, съобщи „Евронюз“.

Разликата между половете обаче е поразителна: болестта на Алцхаймер е почти два пъти по-разпространена сред жените, отколкото сред мъжете. На 45-годишна възраст рискът за жена да развие заболяването е 1 към 5, докато при мъжете е 1 към 10.

В продължение на години учените се опитват да обяснят тази разлика, като изследват дали различията в начина, по който мозъкът на двата пола старее, могат да дадат отговор. Но ново проучване, публикувано в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), предполага, че това вероятно не е така.

Анализирайки над 12 000 мозъчни сканирания на близо 5000 здрави участници на възраст между 17 и 95 години, учените установили, че мъжкият мозък показва по-рязък спад в обема в няколко ключови области - включително тези, свързани с паметта, движението и зрителната обработка.

Например, постцентралната кора - зоната, която обработва усещания като допир, болка и позицията на тялото, - намалява с 2% годишно при мъжете, почти два пъти повече, отколкото при жените (1,2% годишно).

При жените пък се наблюдава по-изразено разширяване на мозъчните вентрикули (кухини, пълни с течност), което е естествен белег на стареенето, но като цяло по-малка структурна загуба на мозъчна тъкан. Освен това при мъжете се установява по-силно изтъняване на мозъчната кора - особено в парахипокампалната и фузиформната зона, както и по-голяма дегенерация на подкоркови структури, като путамен и каудат, които участват в контрола на движенията. Резултатите показват, че разликите в темпа на мозъчното стареене между половете едва ли обясняват по-високата честота на Алцхаймер при жените.

Учените посочват многофакторна природа на причините: хормонални промени след менопаузата; разлики във функцията на имунната и сърдечно-съдовата система; генетични фактори - например наличието на гена APOE ε4; както и по-дългата продължителност на живота при жените.