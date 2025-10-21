Доц. Стойчо Стойчев, доктор на политическите науки, пред „Труд news“: Няма управленска криза, кабинетът си върши много добре работата

ГЕРБ не желае да бъде асоцииран единствено и само с Пеевски

Радев не може да олицетворява българския народ

Най-добре ще бъде управляващата коалиция да излезе с общ кандидат за президент

- Президентът Радев посрещна президента на Унгария с личния си автомобил „Шкода“. Как ще коментирате това, доцент Стойчев?

- Ами това е висша форма на популизъм. Аз разбирам солидарността със служителите в президентството, но когато това се прави с искрени чувства, то не е показно. Докато при него е показно не от първия момент, а от момента преди първия момент. Дълго го е мислил как да го изиграе като пиар акция и миналата седмица пресцентърът му съобщава и националните медии тръбяха за неговата едва ли не героична постъпка. Той влезе във война и с парламента, не само с Пеевски и Борисов, защото парламентът ги гласува тези неща. Единственото читаво нещо, което чух от неговата позиция е, че не може неговата администрация да върши служебните си задължения с личните си автомобили.



- Въпросът се решава много лесно - има си бюджет, пуска обществена поръчка и купува автомобили за „Дондуков“ 2...

- Точно така, защото НСО не са служебни коли за администрацията му, това са специализирани коли за охрана на президента, премиера и председателя на Народното събрание. Секретарите му са приравнени към министри, но не отговарят на този ранг. Един министър управлява цял ресор. Освен това имаше време, когато министрите си ползваха ведомствени коли по време на мандатите на Борисов, после ги възстановиха с НСО. Не може заради секретарите на президента да се затварят улици. Бях с един министър в Швейцария, на летището той искаше да влезе във ВИП зоната. Отговориха, че те нямат ВИП, а всички са на едно гише, всички са равни, няма по-специални граждани. У нас за протокол си има церемониални коли, не е нужно да се ходи с коли на НСО. Радев беше принципал на тази служба, но очевидно не разбира концепцията за нея. Освен с НСО, секретарите му се развяват и с дипломатически паспорти напред-назад. Изобщо тази администрация някой си я е приравнил на министерствата. Тя нито има тази тежест, която имат министрите, нито имат ресурсите, нито има отговорности и задължения, които имат министрите. Тя е нещо като паралелна власт, отначало церемониално, после искат да бъдат и функционално. По едно време неговата дама ходеше по магазините с НСО, сега сигурно са ù отнели това право и Радев скочи.

- Къде се цели Радев с тази си постъпка?

- Може би иска да поддържа доброто отношение към себе си от хората, които по принцип си го харесват. Тези, които не го харесват, няма да се трогнат от тази работа. А на повечето хора им е все тая. Крайните популисти ще го акламират, защото клонят към него. Той го играе като човек от народа, което е класика в политологията - винаги се представяш като човека на честните граждани срещу корумпираните и крадливи политици.

- Преди седмица заяви, че неговата партия е българският народ...

- Тези неща ги знаем още от древен Рим - там е имало консул и проконсул, който е защитавал народа от корумпирания Сенат и говори от името на гражданите. Радев така се изживява, това не е нещо ново, та ние сега да се чудим и маем на този феномен. Напротив, това го имало исторически назад във времето, описано е в литературата. Но самите тези хора са антидемократично мислещи, защото егото им е много високо, за да се изтъпаниш отпред и да кажеш, че представляваш народа. Един интелигентен човек не би направил това, защото си дава сметка за собствените недостатъци, каквито има всеки на този свят, може би само Христос е нямал. Радев не може да олицетворява българския народ. Идеята за скромността е мерило за лидерски качества. Ако един човек прекалено много се възгордява и се бута напред и се пъчи, той няма лидерски качества. Той преди всичко си мисли - как изглеждам аз, какво ще кажа, пък как ще ме възприемат хората. А какво реално им трябва на хората той дори не може да го осмисли. За него „аз представлявам хората“ е да го харесат част от гражданите, защото ще им каже, че политиците взимат много пари и крадат, а хората са бедни и аз ще се правя на беден и ще си карам личната кола. Голямо геройство... Плевнелиев правеше много неща, които Радев прави, но никой не разбра, защото не го е афиширал. Плевнелиев е съвсем друг тип, той не е имал амбицията да прави от президентството мероприятие и да му яхне коня. А Радев точно това си мисли - как да яхне коня, как ще изглежда и за това го съветва първата му пиарка - неговата съпруга. Както не е хубаво да ходиш на служебни ангажименти с личния си автомобил, така не е хубаво и да си назначаваш съпругата при себе си и да ù слушаш съветите, защото нещата отиват не на институция, а на блока, в който живееш.

- Прави впечатление, че май единствен Делян Пеевски е най-критичен към Радев, когото нарича вече „чичо Румен“. Миналата седмица го предупреди, че избори няма да има и чичо Румен трябва да връща кетъринга и шампанското, защото купонът се отменя...

- ... Не е само впечатление, то реално е така. От останалите политици едни му се радват, други гледат да са в балансирани отношения, защото като президент те постоянно трябва нещо да съгласуват с него. От друга страна, те си дават сметка, че той е изключително голям популист, популистки настроените хора го харесват и конфронтацията с него се обръща срещу теб. И трето, партии, които имат намерение дългосрочно да стоят в парламента и да управляват си дават сметка, че може да им се наложи да правят коалиции с него и от тая гледна точка гледат да имат балансирани отношения. Пеевски го атакува много остро и много рязко, това може да е стратегия и второ, той е многопластов, ангажира се на много места и не е като Радев, който е ангажиран само в своя бъдещ проект. При Пеевски има най-различни слоеве, може да прави нещо с американците заради „Магнитски“, може и да продължава битката с Доган по места, в парламента нещо трето... Много неща прави той едновременно и не знаем кое негово публично действие е функция на тези неща, може да е комплексно, може да е специфично. И не знаем защо толкова се е ангажирал да атакува Радев. Ако е само политически - Пеевски шеф на партия, Радев шеф на бъдеща партия - тогава може да кажем, че в съзнанието на българина има винаги едно вечно дерби „Левски“-ЦСКА, независимо дали са първи, втори или трети. Други са шампионите, това няма значение, дербито е „Левски“ - ЦСКА, това са факторите. Оттам нататък дали си първи, трети или 23-ти няма значение, никой не им обръща внимание освен техните избиратели. И ако така го е усетил Пеевски, той атакува най-силния авторитет в държавата в момента - Радев - и по този начин влиза в съзнанието на хората като човекът, който влиза мощно в играта.

- Да припомним, че ДПС подкрепи Радев за първия му мандат...

- ... И може и да е имало разговори и да са поети някакви ангажименти и Пеевски да се дразни, че някой от тях не е изпълнен. Аз познавам братовчеди на Доган и тогава Доган им е казал - ние ще го подкрепим, но имайте едно на ум когато подкрепяте военен за висок пост в държавата, защото винаги, когато военни са влизали в българската политика, не се случват добри неща.

- Пеевски е убеден, че „чичо Румен“ използва президентството да си прави партия, щял да представи и доказателства?

- Ами то че се прави, се прави. Защото освен да информират президента за това-онова, въпросните секретари нямат друга работа. Възможно е сега той да им е дал задачата всеки да готви стратегии по ресорите си, защото в един момент като се появи партията, тя трябва да има програма, да каже „за“ какво е. До този момент той не е казал това, а само срещу какво е. Първо беше срещу политиците, след това срещу Борисов, сега е против Пеевски. Ние не знаем ако го изберем да управлява, какво ще ни се случи и може да бъдем изненадани, както бяхме шокирани, когато Слави Трифонов изкара Николай Василев за премиер.

- Е, Радевата партия ще работи за народа...

- Ами то всички работят за народа. Но вижте, президентството не формулира никакви национални стратегии. Може да направят платформа, която президентът да използва като партиен лидер когато му дойде времето. Със сигурност това правят на „Дондуков“ 2. Той там може да подготвя и кадри, да пишат листи. А Пеевски си има хора навсякъде и е информиран какво се случва там. То не е и толкова трудно да разбереш - сядаш отпред в кафенето при музея и следиш кой влиза и излиза и с какви физиономии е - ухилен или умислен. Ще ти станат ясни работите - а, ето ги ортаците, и номерата на колите им ще видиш. Много неща могат да се разберат само като стоиш и гледаш отвън.

- Според вас в резултат на труса, който Борисов предизвика с монолога си пред актива на ГЕРБ, ще официализира ли ДПС-НН в управлението, ще стане ли тази партия четвъртият коалиционен партньор?

- ГЕРБ не иска да бъде асоцииран единствено и само с Пеевски. Ако ще управляват заедно, това не трябва да изглежда като че ли Бойко го е вкарал през задния ход, а трябва да стане с общи коалиционни договорки и другите две партии - БСП и ИТН да са съгласни. Според мен има голяма вероятност това да стане, защото в момента БСП и ИТН са много по-притиснати, отколкото в началото. Имат си министри, те имат проекти, нещата вървят. В следващите парламенти може и да не влязат, пък и да влязат, може да нямат никакъв достъп до властта. Ясно е, че ще оберат големи негативи от участието си в управлението, но като ще обираш негативи, да бъде поне за четири години във властта, а не за няколко месеца. Така че те ще бъдат в момента много по-отстъпчиви, за да не развалят цялата работа. Самият Пеевски пък иска да влезе официално в управлението, защото още от 90-те години ДПС винаги е внушавало на своите избиратели, че е там, макар и не винаги да е било, но винаги са го намеквали. Това е линията. Защото електоратът на ДПС е съставен от хора, които обичат да гласуват за тези, от които зависят нещата. И затова предпочитат Пеевски пред Доган, защото виждат, че Доган е вече стар и неадекватен и не е във форма, а Пеевски излъчва сила. А от коалиционния опит на Борисов той знае, че проблемите му са с ППДБ, защото там са скандалите, скатавките, вечните драми и вечното надлъгване и надцакване. Той се разбираше добре и с патриотите, и сега с тези също. Те не вдигат скандали и не мислят през цялото време как ще ги възприеме техния избирател, за разлика от ППДБ.

- От казаното от вас досега да разбираме ли, че няма да има управленска криза?

- Не, няма да има, кабинетът си върши много добре работата. Кризата не е продиктувана от провал на правителството. Министър-председателят е симпатичен на хората, а щом той е симпатичен, това означава, че правителството си работи и няма големи проблеми в него. Даже никакви проблеми няма.

- Появи се форум за демократично действие, който ще помага на десните да си изберат кандидат за президент догодина. Ще успеят ли те да номинират някоя безспорна личност, приемлива за всички партии в това пространство?

- Като цяло те не могат да излязат от омагьосания кръг, в който се намират по отношение президентските избори. От времето на Петър Стоянов насам те няма успешни избори, не защото нямат формулата да се обединят, а защото нямат правилната концепция за кандидата. Или се съобразяват с някой фактор като Костов или Прокопиев, или избират някой, който само една малка елитарна група смята за избираем. На президентските избори ти трябва да спечелиш не само своя избирател, но и балотажа, там обикновено се гласува „анти“, т. е твоят човек трябва да е задължително по-малкото зло. Това десните не могат да го направят, защото те тръгват да се разбират и договарят все едно, че ще правят по-скоро коалиция за парламентарни, а не за президентски избори. Президентски избори не се правят от политически лидери. ППДБ искат да правят предварителни избори като в Америка, ама хем да е по американски, хем те да си го изберат по български. И от двете системи взимат най-неработещото. Най-доброто им попадение беше Лозан Панов, много силен кандидат, на техните хора с точния профил за български президент. Но те го изиграха и го провалиха, като подкрепиха Радев.

- А управляващите заедно ли трябва да играят, или всяка партия да си издигне свой човек?

- Най-добре ще бъде управляващата коалиция да излезе с общ кандидат за президент.

Нашият гост

Стойчо Стойчев е роден е в Шумен на 7 януари 1983 г. Завършва Софийския университет- бакалавър 2001-2005 и магистър, 2005-2006. През 2010 г. защитава дисертация на тема “Европеизация на представителния елит в България: измерения и ефекти”. Доцент в Софийския университет от 2018 г. Началник на кабинета на министъра на образованието и науката (2014). Съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи на Република България. Ръководител е на Лабораторията за изборни системи и технологии (ЛИСТ) и преподавател по анализ на политическия риск и противодействие на организираната престъпност в катедра “Политология” на Софийския университет. Наскоро стана доктор на политическите науки, като защити дисертация на тема “Избори и избирателни системи по света: еволюция, участие и въвеждане на хибридните модели”.