Нешка Робева: Светът се надига, България закъснява, но върви по същия път

Трябва ни политик като Левски

Философията на стара Европа е “след нас потоп”

Орбан, Путин и Тръмп се грижат за държавите си

Когато хлябът започне да не стига, народът грабва сопите Ванга е казвала да не се делим от Русия, защото тя е наша майка

- Госпожо Робева, успехът на родните национали по волейбол все още се коментира и вълнува българите. Вие проследихте ли финалния мач пред екрана и вълнувахте ли се по същия начин, както когато печелехте световни отличия с вашите “златни момичета”?

- Все пак това е постижение за един народ, част от който руши паметници и прави всичко възможно да загуби, дори убие паметта си, който зачерква живота и достиженията на предците си, който се кланя и лигави по Европа и всичко чуждо, отричайки себе си... Мисля, че тези момчета изкрещяха в лицето на самозабравилите се идиоти: “Хей, вижте ни добре! Ние сме тук! Нас ни има! Времето е наше! Ние сме Българи! Има такава държава! И ще я има!” Вдъхнаха вяра, повдигнаха духа на цял един народ. И най-вече на връстниците си, доказвайки че кръвта вода не става. Признавам - не гледах. Опитах се, но не можах да издържа. Мисля, че както мнозина, така и аз знаехме, че победа в този мач е невъзможна, но въпреки това се надявахме. Молехме се за чудо... Знаете ли, аз присъствах на “онзи мач” преди 50 години, на който нашите момчета водеха пред ГДР с два на нула гейма. Водеха и в третия, оставаха им две точки, само две точки, за да победят. Немците взеха гейма и преобърнаха мача... Всички плачехме. От край до край съм гледала само моите момичета, когато бях треньор. Така трябваше! Иначе съм виждала колежки, които се криеха, не издържаха... За състезателите треньорът е опора и пример. Лили, пък и останалите, но Лили Игнатова не влизаше на килима, докато не “хванеше” погледа ми... Докато не є кимнех, казвайки є, че съм с нея...

- Огромният напредък, който постигнаха националите ни, под опитното ръководство на Бленджини, отново доказа колко голяма е ролята на треньора за успеха. Какви са впечатленията ви от италианския ви колега?

- Възхищавам се на треньорите, които събират играчите 2-3 месеца преди голямата изява и правят отбор. Трудно е, много трудно! Тези дни мислех изключително много върху това. Струва ми се, че при нас, по-скоро на мен ми беше по-лесно. Един ансамбъл работеше поне две години заедно. Имах прекрасни колеги, които поемаха тежката задача на помощник треньори. Бленджини е изключителен треньор, защото успя да подбере, обедини и шлифова също толкова изключително талантливи млади хора - направи ги Отбор!

С Мария Петрова, която е най-титулуваната ни гимнастичка (Фотограф: Анна Недкова)

- За съжаление, ситуацията у нас не ни позволи да се радваме дълго на успеха на волейболистите - първо, скандалът с подкупите в ДАИ, а после и фактът, че за пореден път дъждът и снегът ни свариха неподготвени, както пожарите преди това...

- Точно поради всичко, което се случва в нещастната ни Родина, водена от корумпирани и нефелни политици, “изродици”, както ги нарича Левски, успехите на младите ни шампиони, не само във волейбола, се помнят и ще се помнят, защото освен радост и възторг, са и утеха и вяра, че нещата ще се променят...

- С какви емоции ви зареди турнето на Деси Добрева “Гиздава”, на което вие бяхте постановчик и тя трудно ли ви убеди да приемете да се включите в него?

- Не съм била постановчик - Деси сама се зае с организацията, аз само споделих опита си с нея и помогнах, чрез колегите си. На 29-ти ноември предстои спектакъл в Ботевград, по случай празника на града - не можах да откажа. Веднага след това е последният концерт от турнето на Деси - на 7-ми декември в София, където ще се ангажирам повече. Междувременно обещах да пътувам до Китай, където ще участват децата на “Левски” в голям международен турнир. Не знам какво стана това лято, но толкова много работа ми се стовари на гърба, че започнах да издишам.

- Деси не крие, че държи повече на българския лев, защото той е част от националния ни суверенитет. Вие също подкрепяте това мнение - какви са основните ви притеснения за въвеждането на еврото? Според вас, замислят ли се политиците ни как ще се отрази влизането ни в Еврозоната на пенсионерите и на хората с ниски доходи?

- Вижте, това много пъти и много хора го говориха, обясняваха и продължават да го правят - защо не трябва в този момент да приемаме еврото. Глухият не чува, слепият няма да прогледне, но и народът ни се умори. Политиците?! Вижте какво става в Европа, в САЩ, в света и се опитайте да разберете нашите политици. Бедни духом, току-що сменили цървулите с трандафори, се бутат пред залостените врати на “Клуба на богатите”. Народът знае, народът не е изгубил сетивата си. Народът е уморен... Надеждата е в младите, които порастват, ще се поотърсят, ще разберат, че са ги лъгали, че ги лъжат и ще поискат да вземат живота си в свои ръце... Вярвам, че нещата ще си дойдат на място. Светът се надига, България закъснява, но върви по същия път. Народите се осъзнават и тръгват.

- Мислите ли, че трябва да се въведе таван на надценката на основните стоки, както направиха в други страни, защото виждаме как поскъпва всичко в магазините?

- Мисля, че трябва да има контрол! И да спрат да плямпат глупости за “свободен пазар” и за това, че само пазарът (търсенето и предлагането) определя цените. Няма картели?! Няма обяснение за идиотската политика, която ни налагат от “милия” ни ЕС. Те - големите искат, а ние малките, подвиваме опашки... Удобно и изгодно! Това е дълга тема за разговор. Във времена, като сегашните, трябва да има: първо желание, второ - чувство за отговорност и мисъл за нацията, трето строги закони срещу спекулата. Помня като дете процесът срещу месарите...

- Имате ли наблюдения покрай ваши познати в чужбина, как им се отрази влизането в Еврозоната?

- Знам и във Франция, как багетата от 1 франк, стана 1 евро, при курс на 7 към 1. Тук хитреците набиваха канчетата в главите на търговците да побързат и те вдигат цените договаряйки се, за да не го направят след приемането на еврото. Това било нормално. За политиците е по-изгодно да обеднеем преди влизането в еврозоната.

- Обиждат българите, които държат на националната ни валута - “стадо”, или “копейки”. Дали наричат така и хората в Дания, Полша и Швеция, където на референдума 56 процента бяха против въвеждане на еврото?

- Кой обижда българите? Те сами се обиждат, като търпят тази сган и или продължават да я избират или не гласуват. А глашатаите се множат. Глашатаите на всяка власт са добре платени - те не се обиждат... Паре да има, паре да падат. Я, колко са доволни, колко са свободни, колко са богати?!! Народът?! “Народът е као овце, на къде го поведат - натам оди.” Това са думите на леля Ванга.

- Преди влизането ни в Европейския съюз също ни обещаваха едва ли не дъжд от злато, но си останахме на последните места в класациите по жизнен стандарт...

- Това място ни бе отредено изначално, защото цивилизованите европейци добре познават продажните ни душички. И няма никой осъден за съсипването на една държава...

- Според Йорданка Христова и Мими Иванова и на нас ни трябва един политик като Виктор Орбан. Съгласна ли сте с тях?

- Трябва ни политик като Левски! Ако не - поне като Орбан и Путин! И двамата, както и Тръмп, се грижат за държавите си.

- Питате ли се къде изчезна черната пантера от Шумен, с която ни занимаваха с месеци като водеща новина?

- Ако не с черната, ще ни занимават с розовата пантера. Или с гей парадите, ергените и разни брадъровци. “Хляб и зрелища” - най-старата констатация за това, какво иска необразованият прост народ. Затова първо се съсипва образованието. Но когато хлябът започне да не стига?!... Тогава??? Тогава народът грабва сопите.

- Не ви ли е странно, че европейските лидери афишират колко много държат на Украйна и дават милиарди за въоръжаването є, а се правят, че не виждат принудителното мобилизиране на украински младежи, за което се заговори повече у нас, едва след случая с българското момче?

- Не ми е странно. И преди и след започването на тази война, се интересувам на къде водят човечеството. Да не се занимаваме с това да обясняваме очевадното! Всички го виждат. Всички, които се определят не като биороботи или биомаса, а като хора, човеци, които осъзнават смисъла на съществуването си. Изобщо смисъла на съществуването на човешкия род на тази земя... И да не говорим за лидери. Да не мърсим понятието.

- Какво мислите за двойния стандарт в отразяването на конфликтите в Украйна и в ивицата Газа?

- Ако не бяхте споменали Газа, щях да отговоря с две думи - тъпо е! Но когато пред очите на света, на “цивилизования” свят, се извършва избиването на един народ по най-садистичен начин, какво мога да кажа?! Ще цитирам Вазов: „... какви са тез години, в кои дела такива се вършат пред очи ни? Каква е таз Европа с човещина прочута и зрителка спокойна на таз картина люта, коя не ще да викне с глас неустрашим - “Махнете се, диваци, нещем да ви търпим. Но - не, това не бива. В това се тя не меси, че то не иде никак на нейни интереси...” Под слънцето нищо ново. Позицията на българското правителство е позорна. Престъпна! За съжаление опозорени сме и всички ние, като народ.

- За първите дронове, които нарушиха въздушното пространство на различни държави се доказа, че не са руски, въпреки че преди това някои журналисти твърдяха със 100 процента убеденост, че са такива, както сега намекват и за другите дронове, без доказателства...

- Вижте, обидно е. Ама, наистина е много обидно! Който има глава, а не кофа на раменете си, той ще разбере, какво казвам. Което с дроновете, това и с арестувания кораб.

- Постоянно слушаме за руска пропаганда, а почти нищо за западна - няма ли такава? С вашата приятелка Жако, която е французойка обсъждате ли накъде върви обединена Европа?

- Първо руска пропаганда не може да стигне до хората, защото се налага такава цензура, каквато цивилизования свят не познава. И все пак - тук-там истината изплува. С Жако непрекъснато говорим и спорим, но и двете сме на едно мнение, относно поведението на старата Европа, чиято философия е “след мен - потоп”. Европа е разединена. Европа умира. Европа тласка света към война.

- Познавахте ли се с Тодор Славков, който си отиде точно на същата дата, като майка му Людмила Живкова?

- Не, лично не познавах нито Людмила, нито Тодор Славков. Познавах Иван Славков, който беше съден за това, че пътувал на държавни разноски за някъде? Един самолет беше вдигнат от София до Солун за двама души? Никой не беше съден...

- Кои са най-ценните уроци, които сте научили от Ванга и общуването с нея подготви ли ви по някакъв начин за това, което се случва сега в Украйна и по света?

- Да. Казвала е “От Русия да се не делите! Русия е наша майка. Нема Америка да ни помогне, пак Русия ке ни спаси!” Дано?...

- В какво откривате вяра и оптимизъм?

- Преди всичко в природата и съзнанието, че имам да свърша някои неща...

Нашият гост

Нешка Робева е най-успешната треньорка в спортната ни история с 294-те медала, спечелени от нейните “златни момичета” на най-големите първенства. Тя подготвя десетки шампионки, които разнасят славата на българската художествена гимнастика в целия свят. Лили Игнатова, Илиана Раева, Анелия Раленкова, Диляна Георгиева и Мария Петрова са само част от големите имена в родната гимнастика, които се превръщат в синоним на спортно съвършенство, грация и страст за победи. За изключителните постижения в работата си именитата треньорка е носител на почти всички държавни отличия, а също и на грамота за принос към световния женски олимпийски спорт. След 2000-та година Нешка Робева създава и своя трупа от 35 момичета и момчета - “Нешанъл арт”, с която изнасят множество незабравими спектакли, като “Орисия”, “Арамии”, “Два свята”, “Готови Ли Сте?”, “Кармен от Факултето”, “Има такова шоу”, “Ако... до всяко добро същество”... Тази година легендарната ни треньорка беше ангажирана и с благотворителното турне на известната певица Деси Добрева - “Гиздава”.