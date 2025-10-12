Кейт Мара: Училището не беше за мен, на 13 вече се оглеждах за агент

Спортувам много, не не мога без пържени картофки

Горещата Кейт Мара ще зарадва публиката с участието си в новия фантастичен трилър “Астронавтът”, който очакваме и в България. Зрителите познават звездата от нейните изяви в мега заглавия като “Къща от карти” и “24”. Кейт Мара привлича вниманието върху себе си и с играта си в “Американска хорър история”, “Превъзходство”, “Фантастичната четворка” и др. Наскоро отново беше в заглавията с главна роля в провокативната поредица “Учителката”.

Кейт Мара е родена в среда на просперитет и привилегии - тя е наследничка на богати индустриални родове в САЩ, които притежават популярни спортни отбори в страната. Но тя винаги е искала да бъде независимо успешна и започва своята кариера рано. Първоначално се ориентира към модната индустрия и театъра. Позира и рецитира, вдъхновява фешън средите с разкошното си тяло и публиката на “Бродуей” с изпълненията си в популярни спектакли.

Ню Йорк е моят град, не съм в час на други места



- Кейт, разкажете малко повече за новия филм с ваше участие “Астронавтът”?

- Аз играя астронавт, който се завръща на Земята след мисия. Моята героиня е открита в пробита капсула и настанена за възстановяване в луксозно имение под строгия надзор на генерал Уилиям Харис, изигран от Лорънс Фишбърн. Повторното привикване към живота на Земята обаче се оказва по-трудно за жената, която играя. Тя започва да проявява множество психологически и физиологически симптоми, както и да се страхува, че нещо я е последвало от космоса на Земята.

- Този трилър е изискавл солидна физическа подготовка. Как поддържате форма?

- Спорт, режими, хубава храна. Гледам да се храня здравословно, но ми е много трудно да се откажа пържените картофки. Това ми е любимото нещо. Все пак човек живее само един път. И по принцип не бих искала да бъда от хората, които са подвластни твърде много на мнението на околните. Но това важи и за хората, които са прекалено добри към теб и на всяка цена искат да те накарат да се почувстваш по-добре. Дори и когато губиш. Понякога ми се иска да ошамаря подобни персонажи. Гледам да имам активен и пълноценен, ползотворен живот. Да балансирам ангажиментите с хубавите неща. Грижа се за формата си от малка. Мразех училището, но обичах да спортувам, да репетирам и да играя. В крайна сметка успях да се справя.

- Вълнуват ли ви актуалните политически и социални каузи?

- Не се интересувам от политическите конфронтации и не искам да съм част от тях. Знам си домашното, следя какво става и се информирам за събитията и явленията в страната и по света. Знам, че гласуването е отговорност и давам своя вот на хора, за които смятам, че го заслужават и които аз лично уважавам. Но извън това никога не съм била част от политическия свят.



- Първият ви пробив е в модата. Какво е най-важното за вашия стил и защо според вас имате такова влияние в тези среди?

- Това по-скоро другите трябва да определят. Знам, че мои близки ми натякват как съм била обсебена от розовия цвят. Много е интересно. Розовото по принцип го мразя, но някак си все става така, че слагам нещо розово. Майкъл Корс ми изпрати една розова рокля и аз веднага си я облякох. Беше прекрасна. Но в същото време аз продължавам да мразя розовото и през цялото време си казвах - “защо всъщност нося това?”

- Вие сте истинска нюйоркчанка. Как се адаптирате към холивудския ритъм на живот в Ел Ей?

- Не съм много в час с него. Ню Йорк наистина е моят град. Когато прекарам твърде много време на друго място, започва да ми стана некомфортно и да ми се иска да си се върна у дома. Мразя, като се озова в Лос Анджелис по време на футболния сезон. В Ню Йорк може просто да се събудиш и всичко си идва на мястото. Лично аз съм от хората, които обичат да нямат план. Ежедневието ми понякога е много еднообразно. Или съм в някое кино или съм вкъщи да готвя. Е, не точно да готвя, защото не съм особено способна в кухнята. Но пък имам други таланти. Обикновено каня приятели в нас, които за разлика от мен могат да готвят и те правят нещо вкусно. Домошарка съм, въпреки че нямам нищо против вечерните излизания. Но не си падам по клубове и шумни пространства. Обичам да ходя на кино. Тъмният салон е моето място.

- Имаше скандал след участието ви в “Учителката”. Сюжетът описва противоречива сексуална афера между вашата героиня и 18-годишен ученик. Как подходихте към подобна деликатна тематика, особено в контекста на кампании като #MeToo?

- Целият сериал разглежда темата за властта в различните ситуации. Това е динамиката, която ни интересува. В определени моменти ученикът Ерик изглежда като този, който държи инициативата и дори се държи агресивно в рамките на тази афера с учителката. Но в крайна сметка именно моята героиня Клер е тази, която държи властта. Тя оперира от позицията на институционална сила. Това искахме да покажем. Сериалът не е за секс, а за власт. Всъщност, може да се каже, че е за двете, но сексът е разглеждан като игра на власт. Какъвто много често е.

- Вие сте част от развлекателната индустрия вече дълго време, играете от малка. Какво се промени през годините?

- Все още изпитвам страст по своята работа, но определено мотивацията ми като малка беше огромна. Аз бях едно дете, което пристъпваше в този мистичен и магически шоубизнес свят и нямах търпение да открия всичко за него. Никой в моето семейство не се беше занимавал с актьорска игра преди и моите родители просто си нямаха идея как могат да ми помогнат в това ново и предизвикателно пътешествие. Помня, че всяка вечер оставях бележки на възглавниците на моите родители с надписа: “Моля помогнете ми да си намеря агент!”. Тогава бях само на 13 години. В крайна сметка нещата при мен проработиха и смятам, че тази висока първоначална мотивация ми помогна невероятно много.