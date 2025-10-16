Тихомир Безлов, старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията, пред „Труд news“: Страх от смъртта може да е спирачка за фентанила

Ако се смесваше с „трева“, кокаин или амфетамини, щеше да настъпи огромна вълна от смъртни случаи

Ромски лидери са готови да съдействат на полицията да залавя дилъри

Над 5 кг фентанил - най-опасният синтетичен опиоид, от 50 до 100 пъти по-силен от морфина, е заловила полицията за първите 9 месеца на тази година. Ако тези килограми фентанил не са смесени, те са достатъчни да убият над 2 милиона българи. Остава и въпросът, ако са заловени 5 кг от МВР, колко килограма не са заловени? Питаме затова Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията, който от 30 години участва в изследванията на наркопазара у нас. „Трудно е да се каже - отговаря той, защото имаме данни за смъртните случаи от фентанил през 2024 г., но не и от началото на тази година, които да можем да сравняваме. А имайте и предвид, че през миналата година у нас малко се знаеше и говореше за фентанил, докато сега всички полицай търси фентанил“.

- Г-н Безлов, през февруари тази година говорихме с вас за опасността от вейповете и стана дума за фентанила, че все още разпространението в Европа не е голямо. Но ето че излязоха данни за първите 9 месеца, че МВР е заловило над 5 килограма фентанил, което количество може да изтрови една трета от населението на България? Какво се случва?

- Трябва да видим как са ги сметнали тези 5 килограма - дали това, което са задържали, включва и хванатото на улицата и в този случай е смесено с какво ли не и концентрацията е много ниска. Или са задържани доставки на едро, защото има и такива два случая, при които заловиха по един килограм и съответно каква е там концентрацията. Но факт е, че допреди година-две фентанил въобще нямаше в България и бяха инцидентни случаите, най-често на митниците намираха по нещо. През пролетта на 2024 г. обаче имаше 9 смъртни случая във Варна със съмнения за фентанил. По-късно се оказа, че само в един категорично беше доказано при аутопсията, че е фентанил, а вторият, че е от кристалмет - метамфетамин, който е много популярен във Варна. Тогава всички казаха, че има такива единични случаи, при които периодично в Европа се появяват аларми как ще стане като в Съединените щати, където в периода 2021-2023 г. има над 70 хиляди смъртни случаи. В същото време наблюдаваме, че няма предпоставки в Европа да стане така, защото в САЩ основният фактор за голямата вълна фентанил е появилата се преди това - да я наречем, опиоидна епидемия. Лекарите предписват различни обезболяващи, които са основно опиоиди, защото масово хората нямат достатъчно големи медицински застраховки, за да си правят примерно ортопедични, бъбречни или някакви други операции за разлика от Европа, където има социална здравна система. И точно тава беше коментирано преди 10-ина години - дали фентанилът ще влезе в Европа, но то не се случи точно заради различната осигурителна здравна система. Появата, на толкова много фентанил - не само за България, си има своето обяснение и е възможно да има дългосрочно последици заради дефицита на хероин. Дилърите като им искат хероин казват: „Нямаме хероин, имаме фентанил“.

- Значи се използва като заместител на хероина?

- Да, мисля, че още след 2021 г. когато в Афганистан се завърнаха талибаните, те направиха това, което направиха и в края на 90-те години, когато бяха на власт - да спрат отглеждането на опиум. Сега едно от обясненията е, че при новото им връщане на власт по този начин се опитват на лишат племенните командири от основния им финансов източник. Очакваше се, че после производството ще тръгне отново, но не - досега не тръгна. Имаше разни залавяния на хероин в Европа, които показаха, че заобикалят по ред причини Балканите, главно с кораби. Така или иначе хероинът на практика изчезна и от България и очевидно фентанилът е някакво решение, но досега няма отговор откъде идва - един канал ли е, или са различни, по които минава и у нас остават малки количества - това не знаем.

- А може ли фентанилът и да се произвежда тук?

- Малко вероятно е, защото е сложно производството, или поне няма данни за това нещо. По-скоро идва от страни, където няма достатъчен контрол за доставки от Китай или там се произвежда с прекурсори, идващи от Китай или друга страна от Азия. Знаете, че едно от обвиненията на САЩ е, че фентанилът се внася от Мексико, където пристига от Азия. Възможно е фентанилът да преминава през България за Западна Европа и тук остават малки количества.

- Въпросът е дали у нас се внасят по 20 грама фентанил, които всеки пътник в самолета може да си ги сложи в джоба и после от тези 20 грама се правят 50 килограма с примеси, или направо пристига смесен?

- Това не знаем. Нямаме данни за разследвания на подобни тип мрежи за доставки.

- Има вече няколко присъди на дилъри на фентанил по споразумения. Най-високата концентрация е 0,445 грама, 0,171 грама, 0,110 грама - най-ниската 0,014. Това много ли е или малко?

- Количества от типа 0,014 са от улични дилъри, но 0,455 грама изглежда като доставка на едро. Ако е толкова концентрацията на всичките намерени 5 килограма от МВР тази година, това прави над 2 килограма вещество, което действително е много. Имайте предвид, че фентанилът, понеже се произвежда синтетично, може да има висока концентрация на най-горно ниво производство. Едно време при хероина имаше такъв модел, който можем да използваме - на базата на концентрацията се определяше къде седи съответната група в йерархията на хероиновото разпространение. Хероинът при големите контрабандни канали от Турция влизаше с максимално висока концентрация, след което започва да се разрежда и като бъде заловен, по концентрацията се разбира през колко ръце вече е минал. Например - като го залавяха в Турция, беше 80-90 процента чисто, а в България на улицата падаше под 10 процента.

- Възможно ли е фентанилът да идва по медицински път - да се изписват фалшиви рецепти, или директно да се продава от лекари?

- Имаше такава хипотеза миналата година във Варна, но няма доказателства, смята се, че все пак има определен контрол. Подобни обезболяващи се дават само в болниците, рядко се дава възможност да се използват вкъщи.

- А може ли фентанилът да се използва само като добавка към други наркотици? При един от смъртните случаи в Ботевград се говореше, че наркозависимият си е купил да пуши „трева“ и обвиняваха дилъра, че е смесил с фентанил тревата, за да си осигури зависимост на клиента.

- Едното от големите опасения е точно това - че фентанилът се смесва с други психоактивни вещества, независимо дали става дума за амфетамин и метамфетамин или дори за кокаин и „трева“. Много е рисково и се прави с идеята, че с фентанил се осигурява клиент, който става зависим от конкретен дилър. Но не съм сигурен, че това е вярно, защото ако беше вярно - щеше да настъпи огромна вълна от смъртни случаи. По-скоро смятам, че ситуацията е, че стари хероиново зависими търсят хероин и получават фентанил. В случая в Ботевград става дума за 31-годишен, който няма как да е от голямата хероинова вълната в края на 90-те години, но предполагам, че той е също хероиново зависим, защото имаше информация, че се е лекувал. В случая при старите хероиново зависими те обикновено са на метадон, или на някакъв друг заместител по програмите за лечение и когато имат пари, „се почерпват“ с хероина, при който има кик (от англ. ритник), какъвто кик няма при метадона. В случая с Ботевград може да предполагаме само. Вероятно момчето може би се е опитало да намери нещо, или да смеси фентанил с трева и е предозирало. Мисля, че не дилъра е смесил тревата с фентанил. В по-общия случай, когато тийнейджъри или студенти търсят „трева“, дилърът се опитва да им осигури качествена „трева“, за да ги задържи като клиенти, затова не си позволява да смесва. Ако клиентите видят, че нещо не наред с „тревата“ те бързо ще потърсят друг дилър. Съответно дилърът знае, че ако получи репутация, че смесва „тревата“, всички ще му избягат. И тук стигаме до темата с вейповете, която коментирахме с вас в началото на годината. Направи ми впечатление при интервюта с млади хора, които пушат „трева“ и за които вейповете са по-изгодни - по-евтини са, имат повече „дръпки“ и т. н., но те казват, че се страхуват и търсят обикновена „трева“. И то е редно да се страхуваш, защото не знаеш вътре във вейпа какво има, какво му е съдържанието и за да получаваш достатъчно ТНК (тетрахидроканабинол - психоактивното вещество в марихуаната), то става при определена температура и ред други технически условия, които не се спазват, за да се свали цената.

- Отмина ли тази мода с вейповете за половин година?

- Това, което изглежда се случи първо е, че удариха много сайтове и в много случаи успешно се ограничи вносът и търговията в страната. Второ, че куриерски фирми започнаха да се пазят от такива пратки и да съобщават, ако имат съмнения. И другото е, което вече казахме, че самите потребители се отдръпнаха точно заради това, че не знаеш какво купуваш. И хубаво е, че се случи, защото се наблюдаваше вълна от инциденти. Много преди това правеше впечатление, че при интервюта ученици в горните класове и студенти имаше негативно отношение към вейповете, точно заради някакви проблеми, които те лично не са имали, но са чували, че имат техни приятели, че са си купили нещо да употребяват, без да знаят какво е и какво ще им причини. За съжаление, нямаме систематични и дълбочинни изследвания, за да мога да ви отговоря дали рискът, свързан с вайповете, е отминал и на какви нива е употребата на опиоиди или вейпове.

- Вашият център участва ли в такива проучвания?

- В моментна нямаме, но периодично се включваме, когато има международни изследвания. Колеги също се опитват да участват в европейски проучвания, но иначе в България никой не харчи пари за това. И последиците са, че не знаем реално какво се случва и на криминалните пазари, в затворени потребителски общности.

- Не знаем и дали фентанилът е превзел гетата, защото, поне това, което излиза от полицията, е за разпространение в ромските махали в София, Пловдив, Ботевград, Варна... Така ли е?

- Направи ми впечатление една информация, за която отначало помислих, че може да не е вярна, но се оказа, че тя е на базата на аутопсии - че в България за 2024 година доказано има 30 смъртни случая от свръхдози фентанил. Повечето - 25 от тях, са в София, но и със сигурност има смъртни случаи във Варна и в Пловдив. Това е много голямо число, особено за София, като нямаме и представа колко случаи още не са идентифицирани. Подобни числа имаше само едно време покрай хероиновата епидемия в края на 90-те години и началото на века. Но тази информация - за смъртните случаи през 2024 г. от фентанил, не стана тема на медиите. Според мен едно от обясненията е свързан както с протестите и погромите срещу дилърите в Ботевград, така и с още едно съобщение, че ромските лидери от квартал „Факултета“ търсят среща с директора на СДВР, за да се опитат да ограничат потреблението в махалата. Това показва, че изглежда голям процент от смъртните случаи са в ромските махали и това някак остава скрито. Преди години това бе тема, че полицията много трудно работи в ромските махали, защото както в някои афроамерикански квартали в САЩ или имигрантски гета в градове в Западна Европа, по входовете на махалата седят деца пазачи, които веднага като видят, че идват полицаи в квартала, подават сигнал и акциите се провалят. Освен това и враждуваха помежду си самите родове и се биеха и се стреляха кой да държи контрола още от времето на хероина, после върху нелегалните цигари или нещо друго, когато тръгне. Имаше един период, в който и си правеха собствени канали. В Столипиново в Пловдив беше така, в Максуда във Варна беше така, когато пращаха куриери до Турция да донасят хероин и го пускат сред общността вътре в махалата, откъдето започнаха да купуват и останалите хероиново зависими. На други места - спомням си в ромски общности в Бургас гонеха дилърите, биеха ги за да ограничат разпространението. Предполагам, че най-вероятно сега фентанилът е влязъл първо там и че има смъртни случаи, за които ние не знаем и нямаме данни от аутопсии, но местните лидери знаят. Там вече има страх, той става спирачка, самите лидери на родовете се страхуват за своите хора, не враждуват помежду си, някои от тях са готови да търсят полицията за помощ.

- Реалистично ли е, ако наистина има такава нетърпимост и страх по махалите, това да ограничи фентанила дотолкова, че да не се стига до епидемия?

- Не зная, но моите наблюдения са, че въпросните махали изобщо не приличат на това, което бяха преди 15 - 20 години. Първо, че има голям спад на населението, тъй като големи групи отдавна живеят в други европейски страни, на първо място - в Германия. Наред с това големи групи и мъже, и жени работят, а тези, които се занимават с някаква незаконна дейност стават все по-малко. В семействата вече имат вече по едно-две деца. Повечето от тези деца ходят на училище, те са добре облечени и могат да имат почти всичко, каквото имат и техните връстници от български семейства. В такава среда вероятно по-трудно ще имаме старите модели на наркоразпространение. Въпреки това ситуацията с фентанила е тревожна. Трябва да се види какви са новите данни за смъртност от началото на тази година, които можем да сравним с данните за 2024 г., за да говорим има ли ли ръст, или има подобряване на ситуацията.

Тихомир Безлов е магистър по философия и немска филология от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Има следдипломни квалификации в СУ и Университета в Лайпциг. Като старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията е автор на редица доклади и социологически изследвания за престъпността и корупцията. През последните 10 години е част от екипи, осигуряващи подробен и регулярен анализ на риска за Програмата за развитие на ООН, Евразия Груп/Лемън Брадърс, Евразия Груп/Дойче Банк, Министерството на външните работи на Япония и Групата за контрол на риска. Участва в анализа на различни инициативи за превенция и регулация на престъпността и е лектор в Софийския университет по магистърска програма “Глобализация”, както и гостуващ лектор в Академията на МВР и Дипломатическия институт към Министерството на външните работи.