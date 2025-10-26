Илия Ангелов: Целият свят се обръща наопаки, а ние точно сега  да сменяме валутата!

Нормално е хората да се притесняват за еврото, защото се обезвериха и цените постоянно растат

България в момента е разграден двор и никой не поема отговорност за нищо

Вярвам в хората, въпреки че много пъти са ме предавали

Съпругата ми е най-голямата подкрепа за всичко в живота Не трябва точно сега да правим завои и да се качваме на кораб с пробойни в бурно море

- Г-н Ангелов, на 26-ти октомври в зала 1 на НДК ще се състои Вашият юбилеен концерт “Китарите още звънят”. С какви емоции очаквате това събитие и какви изненади сте подготвили?

- Преди това - на 24-ти октомври, имах концерт в спортна зала “Васил Левски” в град Пазарджик, а сега ми предстои и концерта в София, в зала 1 на НДК. Изненадите затова са изненади, за да не се знаят предварително! Мога да издам само, че концертите са в три части, като в първата ще изпълним мои авторски песни. Имам пет самостоятелни авторски албума и ми беше много трудно да избера от тях тези, които да представят творчеството ми. Във втората част ще представим дуети с Милица Божинова и със съпругата ми Таня Бойчева, а естествено, концертите завършват с рецитал на “Диана експрес”.

- Вашата съпруга и дуетна половинка - Таня Бойчева ли е най-голямата Ви подкрепа в организацията на този голям концерт?

- Тя ми е най-голямата подкрепа - не само за това събитие, а въобще за всичко, което съм се опитал да направя в живота. Да не говорим за автобиографичната ми книга, която абсолютно нямаше да бъде възможна без нейната намеса, корекции и помощ. Дори понякога възникваха противоречия между нас, защото имахме спорове относно някои подробности, но както се казва - в спора се ражда истината! Оказа се, че когато човек започне да пише книга, първоначално се впуска в много подробности, които в последствие се налага да редуцира.

В първите си години като вокалист на “Диана Експрес”

- А кога ще се появи на книжния пазар автобиографичната Ви книга “Човекът в сянка, но винаги на предна линия” и бихте ли загатнали нещо повече за нея?

- Книгата ще бъде готова за концертите ми. Присъстващите ще имат възможността да си я закупят първи. В нея съм описал интересни случки, както от личния ми, така и от музикантския ми живот. Например, има една интересна история с кокошка, която се случи на един концерт на “Диана експрес” в Габрово. Какво общо може да има една кокошка с рокендрола, читателите ще разберат след като прочетат книгата? (Смее се.) Естествено, има и много сериозни неща, като например опитът за кражба на името “Диана експрес”.

- Какво Ви каза Таня, когато прочете автобиографията Ви и кои моменти са я развълнували най-силно?

- Каза ми, че имам много интересен стил на писане, което много ме изненада, защото нямам претенции да мога да пиша. Може би най-много се развълнува на историята за нашето запознанство и начинът, по който разбрах, че пише стихове. Тогава тя нямаше самочувствие, че пише хубаво, но впоследствие направихме първа, втора, трета стихосбирка... След това я помолих да прави и текстове за мои песни. Освен, че пише, Таня е логопед и помага на малки деца, което е много благородно дело. Един ден ми предложи да напиша музика по нейни детски стихове. Така се родиха много интересни детски песнички, които според мен, биха били интересни и поучителни и за възрастни. Като минат големите концерти ще направим и един хубав голям албум с книжка, в която ще бъдат и страхотните є текстове.

С Митко Щерев и култовата група “Диана Експрес”

- Най-новата Ви дуетна песен с Таня -“Чудо е любовта” също е по нейни стихове. Вашата любов ли е най-голямото чудо в живота Ви?

- Любовта наистина е чудо и животът го доказва с милиони случаи. В нашия случай тя наистина ни помогна да продължим живота си не само щастливи, а и като тандем.

- Какво е усещането да си съпруг на поетеса? За да пишеш стихове трябва да имаш много чувствителна душа, която обаче често е и много ранима...

- Всъщност, всички хора на изкуството са с чувствителни и раними души. Затова често се случва добри актьори на професионалната сцена да не се справят на житейската. За щастие, ние с Таня сме се срещнали на възраст, на която се справяме добре и на двете сцени. Като тандем, вече имаме реализирани 2 химна за български училища, по инициативата “Светилник” на Музикаутор - химн на СУУНЗ “Проф. д-р Иван Шишманов - Аспарухово, гр. Варна, както и още много съвместни песни.

- Вярвате ли, че връзката Ви е съдбовна?

- Така започва и моята автобиографична книга, че ако трябва да вярваме в написаното в Библиотеката от палмови листа в Индия - всеки човек има предопределена съдба, която може да изменя само в малък диапазон. Така че, в общи линии, явно е трябвало да се срещнем точно в онзи момент, за да продължим живота си, на такива години, в които вече бяхме осъзнали какво е важното в една връзка. Като гледа мои стари клипове и снимки, Таня се шегува, че ако ме е била срещнала по-рано, сигурно е нямало да ме хареса, защото тогава съм изглеждал прекалено несериозен! Значи сме се срещнали в най-подходящото време, за да имаме такава сериозна връзка.

- Спечелихте “Златен Орфей” с емблематичната Ви песен “Ключ от чужда стая”, по текст на Живко Колев. Случва ли Ви се често различни хора да Ви признават, че сякаш е написана за тях?

- Абсолютно - много често! Случвало се е след концерт, да идват хора и да споделят истории, близки до историята от песента. Всъщност така се получава голям хит - когато авторът на стихове е успял да засегне тема, която касае много хора.

- А какво е Вашето отношение към изневярата и имали ли сте такава забранена любов, като в тази песен?

- Ние, музикантите, постоянно сме подложени на емоционални атаки от наши фенки. Понякога е трудно човек да устои. В крайна сметка, всеки отговаря за себе си и си носи последствията от своите избори.

- Тъжно ли Ви е, че в Италия си запазиха “Сан Ремо”, а у нас “Орфея” е вече само хубав спомен?

- Между впрочем, миналото лято участвахме в едно турне “Обич и песен” и като имахме концерт в Бургас, бяхме настанени точно в този хотел - на мястото на бившия Летен театър, където се провеждаше “Златният Орфей”. Стана ми много неприятно. Смятам, че България е загубила един уникален Летен театър, където можеше и днес да посрещаме световни звезди и да се правят хубави концерти. Явно лакомията у нас няма граници и ще съсипе още доста неща. Виждаме какво стана с наводненията и много други трагедии...

С голямата награда от “Златния Орфей” за “Ключ от чужда стая”

- Много ваши колеги споделят, че държат на българския лев и не искат да го заменят с еврото - какво е Вашето отношение по темата?

- Аз съм на същото мнение. Мисля, че България в момента е такъв разграден двор - навсякъде само кражби, не се гради нищо за хората и никой не поема отговорност за нищо. Всичко, за съжаление е един долнопробен цирк и потърпевши са обикновените хора. Точно сега, когато се случват толкова катаклизми в Европа и по света, смятам, че е най-неуместно да предприемаме такива рисковани действия. Да не говорим за възрастните хора - те как ще се справят? Особено сега, както искат да въвеждат дигитално евро... Подозирам, че това е един много сериозен начин да могат да контролират хората, както беше и при ваксините - не можеше да влезеш на концерт, в магазин, на работа, ако не си се ваксинирал - йезуитска работа! Ако решат наново да въвеждат задължителни ваксини и ако не искаш, могат да ти спрат парите! И какво правиш тогава - това е една страхотна зависимост, не знам дали повечето хора си дават сметка за това. Наистина не е моментът да влизаме в това, ние трябва първо да си оправим държавата и взаимоотношенията с Русия, Америка и Европа. Ние още сме като футболните фенове - ще се изтрепем едни други, както при мач на “Левски” и ЦСКА, пък ще влизаме в нещо, за което още е неясно какво ще се случи. Самият факт, че доста сериозни държави не бързат да сменят валутата си трябва да ни накара да се поразмислим.

- Според защитниците на лева, като го сменим с еврото ще загубим националния ни суверенитет и ще станем много по-зависими...

- Така е и според мен. Нормално е хората да се притесняват, защото вече са много обезверени, а цените постоянно растат. Като влезем в еврозоната, у нас пенсията ще е около 300 евро, докато в Европа взимат 1500-2000 евро. Не мога да си представя как нормален човек би си представил, че ще имаме техните възможности и ще живеем като техния живот с пет пъти по-малка пенсия! Целият свят се обръща наопаки и вече всичко е толкова мимолетно, а ние точно сега такива сериозни завои да правим и да сменяме валутата...? Все едно да се качваш на кораб с пробойни в бурно море. Най-голямото ми опасение е да не бъде въвлечена България във война, което ми се вижда много възможно, след като чужди интереси ще решават съдбата на страната ни. Дано не се стига до там.

- Вярвате ли на политиците ни, че ще се борят със спекулата и скока на цените, при положение че виждаме какво става в магазините?

- Има ли някой, който може да вярва в това нещо? Когато получаваш 20 000 лева заплата, не се интересуваш дали цените се вдигат или не. В началото виждаме едни хора, които обещават нещо, а след една година дори не можеш да ги познаеш.

- Какви други теми Ви вълнуват?

- Прави ми впечатление, че от 10 години много тенденциозно се преиначава цялата ни история! Факт е, че започнаха да се изваждат от учебния материал важни неща, важни имена и важни произведения от нашата история, свързани с българщината. Смятам, че това е тенденциозно и целта е младите да не знаят един ден нищо за истинската ни история. Стигна се дотам, че наскоро едно момиче, съвсем чистосърдечно заяви: “Добре, че навремето американците са победили нацизма! “ След като подменят всичко, не е изненадващо, че се стига до подобно непознаване на историята.

- Кои са най-важните уроци, които сте научили от големия Митко Щерев и какъв човек е той във Вашите очи?

- Тези дни Митко беше споделил, че ние с него сме като братя! Той обича да се шегува на концертите: “Като чуя една хубава песен, имам чувството, че съм я написал аз!” По същия начин се чувствам и аз. Всяка една нова песен, която Митко ми представяше, я възприемах толкова лесно, и имах чувството, че съм я написал аз - толкова ми беше близка, толкова ми лежеше. Като започнах с “Диана Експрес”, репетициите на нови песни бяха като учебник за аранжименти. Митко идваше с готови аранжименти и започвахме да репетираме, а когато композирах първите си песни, много пъти съм се допитвал до него и съм се вслушвал в мнението му. Той има огромен опит като композитор и аранжор.

- В какво вярвате и Ви дава опора?

- Вярвам, че любовта и истината ще победят - човек не трябва да престава да вярва в това, иначе ще изгуби пътя, по който върви. Това ми дава сили да композирам. Вярвам и в хората, въпреки че много пъти са ме предавали, но това не ми дава основание да не вярвам в доброто. Както казва Джон Ленън: “Не трябва да умира детето в теб!”

Нашият гост

Илия Ангелов е един от изпълнителите с най-красиви гласове на музикалната ни сцена. Той става много популярен, като вокалист на култовата група “Диана Експрес”, още с първото си изпълнение - “Молитва за дъжд”. Следват незабравими шлагери като “Северина”, “Наследство”, “Блус за двама”, “Утре” и много други. Създателят на “Диана Експрес” - легендарният Митко Щерев композира и първата самостоятелна песен на Илия - “Защото съм такъв”. Преди да се реши да започне солова кариера, изпълнителят работи близо десетилетие в Скандинавските страни. След завръщането си в България, той се явява на “Златният Орфей” с песента “Ключ от чужда стая”, която печели Голямата награда през 1995-та г. и е обявена за “хит на годината”. В незабравим шлагер се превръща и дуетът на Илия с Милица Божинова към филма “Скъпа моя, скъпи мой”. През 2016 година излизат албумите “Илия Ангелов - избрано” и “Песни за морето и любовта”. Най-новият му албум се появява през 2023-та година и носи името “Бащина земя”. Сред новите му песни има и дуети с неговата половинка в живота - поетесата Таня Бойчева, която е автор на много от въздействащите текстове на песните му.