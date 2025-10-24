Проф. Антоанета Христова, политически психолог, пред „Труд news“: Усещането у болшинството избиратели е за липса на изход

Обстановката никак не се е успокоила, бурята предстои

Партията на Борисов има интерес от парламентарни избори преди президентските

Отмина политическата седмица, от която се очакваше нещо, а формално не се получи нищо. Стана ли обаче ясно кой кара влака, ще издържи ли коалицията да управлява пълен мандат, както се врекоха Борисов и Пеевски? Според проф. Христова се създава впечатление за безсилие и на управляващите, и на опозицията и усещането у болшинството избиратели е за липса на изход. Тя смята, че това, което може да прехвърли границата, е бюджетът и парите, които той ще даде на различните сектори, което може бъде основа за сериозни протестни действия. Според политическия психолог колкото по-дълго живееш в неопределеност, толкова повече се трупа стрес и оттам повече се покачват нивата на агресия.

- Какви изводи си направихте от събитията през миналата седмица, професор Христова? Някои видяха временно успокояване на кризата, според други това бе буря в чаша вода?

- Моето впечатление обаче е, че бурята предстои. Обстановката никак не се е успокоила. Създава се впечатление за безсилие на всички, и на тези, които управляват и на тези, които са в опозиция. Усещането у болшинството избиратели е за липса на изход. Големият въпрос, чиито отговор би дал картина на възможни бъдещи събития, е колко е „поносимо“ за „преглътване“ е политическият театър, на който сме свидетели. Винаги съм твърдяла, че това което може да прехвърли границата, е бюджетът и парите, които той ще даде на различните сектори, които имат нужда. Ако няма подобрение, това означава, че може да има основа за сериозни протестни действия. И това като че ли приближава. Разбира се, че поредица от заеми ще даде глътки въздух на управляващите, но другият голям въпрос е - до кога. Финансовото състояние на държавата не е добро, моралната дилема, пред която сме изправени и наблюдаваме, също отчайва. Но като че ли на българина това не му прави впечатление, т. е. прагът ни на търпимост много се качи, за съжаление.

- Бюджетът се очертава доста скандален, БСП ще иска увеличаване на социалните разходи, ППДБ ще настоява за тяхното орязване... Пък ще трябва да се прави и в евро, което съвсем ще обърка нещата...

- За това трябва да питаме икономистите и финансистите. Моята работа е да кажа как това изглежда отстрани, за обективната реалност, която предопределя обществените отношения. А те са изключително напрегнати, усещането е, че всеки момент нещо ще се случи, пък то не се случва.



- Ами то точно така беше и миналата седмица - смяна на председателя на парламента, преформатиране на правителството, смяна на министри, влизане на ДПС НН в управлението... И нищо от това не се случи?

- Нека да ви кажа един закон в психологията. Колкото по-дълго живееш в неопределеност, толкова повече се трупа стрес. И колкото повече се покачват нивата на стрес, толкова повече се покачват нивата на агресия. Т. е. състоянието на неопределеност е свързано с високите нива на агресия. Виждаме ги доказателствата и в обществото, и в поляризацията, в която живеем, наситена с много омраза, и сред децата, навсякъде около нас. Така че такъв път ни е постлан в момента и никой не се опитва да го оправи. Абсолютно никой.



- Борисов и Пеевски обявиха, че правителството ще изкара пълен мандат. Как го виждате това на фона на всичко, което говорихме досега?

- Това, което мога да кажа е, че партията на Борисов има интерес от парламентарни избори преди президентските. Защото ГЕРБ в момента е в много нестабилно състояние, напускат хора по места. Още по-лошо е, че има ситуации, които издават слабост. За да избяга от тази лоша за него рамка, единственият шанс на Борисов бе да влезе в предизборна кампания и да изпревари Радев с неговия проект. Това беше добре за ГЕРБ - да накара привържениците си да се чувстват пак силни, че няма да ги повалят и оглозгат. Чисто психологически, предизборната кампания дава усещането за мобилизация.



- Добре де, обаче едни предсрочни парламентарни избори ще бъдат добре дошли за неродената още президентска партия....

- Така е, но ще бъдат добре и за ГЕРБ. През цялото време говоря за партия. Защото много често в политическата практика интересът на партията противоречи на интереса на лидера ù. Струва ми се, че този случай е същият.

- Но ако правителство се стабилизира и изкара пълен мандат, потенциалът на президентския проект ще намалява с всеки изминал ден, нали така?

- Логиката е, че ако все още не е слязъл като играч на терена на партиите, но излезе от ролята на президент, тогава харизмата, която има Радев в момента, силно ще се намали. От една страна това е така. От друга страна - не можем да правим препратки към Първанов. Той никога не е бил в ситуация на такава тежка поляризация. Първанов нямаше профил на острие. Радев говори на език, който има определен таргет и ако тази ситуация продължи една година и не се появи дотогава друга алтернатива, вероятността проектът му да няма съдбата на този на Първановата партия АБВ, е голяма. А дали ще има парламентарни избори до президентските? Звучи логично, но в същото време и нелогично. Логично - защото тази коалиция, която не произвежда качествен продукт за избирателите и не се управлява ефективно, се държи от един човек и партия, която е извън властта, е ненормално „тяло“, без принципи и без смислена кауза, без добри перспективи за партиите в коалицията с изключение на тази, която е извън нея. Самото описание звучи абсурдно. Тази ненормалност по принцип се изхвърля от тялото, ако говорим за здравословно поведение или тялото загива. Т. е. ако има здравословно поведение, то или обществото трябва да отхвърли патологията, или самата патология да има кратък живот и да се разпадне. Но тук слепващият материал очевидно се нарича страх и в съчетание с недемократични практики, може да доведе по-дълго стоене във властта. Ако се бръкне много дълбоко в джоба, ако инфлацията се покачи още, то това може да изкара наистина много хора на улицата.



- Прави впечатление, че Радев влезе в стилистиката на ППДБ. Той заяви, че Пеевски и Борисов са просто едно цяло, а Ивайло Мирчев от ППДБ обяви ГЕРБ и ДПС НН за една партия. Отново ли ще има „С вас сме, господин президент“?

- Това е обиктивното възприятие на ситуацията отстрани. Това виждат всички. Най-накрая Борисов си призна, че са приятели с Пеевски, че работят заедно, че са взаимозависими. Бъдеща колаборация между евентуална политическа формула на Радев и ППДБ, има основание за размисъл.

- Обаче ДПС НН само ще подкрепя правителството и няма да носи отговорност, а отговорността ще я носи ГЕРБ и другите две партии БСП и ИТН...

- ... Да, защото така иска Делян Пеевски. Защото той е лидерът. Борисов отстъпи.



- Но Борисов се похвали онзи ден, че е лидирал процеса и е осигурил мнозинство и подчерта, че отново е поел цялата отговорност за стабилността на държавата. А ППДБ били готови с програма от 10 точки, с която ще се борят със завладяната държава и ще бъдат алтернативата на статуквото. Имат ли те този капацитет, професор Христова?

- Поради това, което направиха преди това, някак си не създават внушение на доверие. Нека да видим, може да са се поправили, да се обърнат към добри практики, защото видяхме, че досега те не бяха добри от професионална гледна точка. Но нека кажем едно голямо „но“ в момента. ППДБ влезе в по-добрата за тях роля - опозиционната. И вече теглят позитиви към себе си, откакто влязоха в нея.



- А според социолозите разликата им с ГЕРБ си остава десет процента...

- Това не е аргумент. Аз казвам, че са в по-добра позиция и те усещат това. Усещат, че техните избиратели ги одобряват с това поведение. Ако преди те мълчаха в социалните мрежи с една вътрешна неудовлетвореност, в момента са много по-активни в подкрепата си. Така че ППДБ осъзнават, че позицията им на опозиция в момента е печеливша, защото те загубиха много от сглобката. Сега е моментът да се преброят. А когато се преброят, няма никаква пречка, ако Радев влезе в парламента с предна позиция, защото предполагам, че вътрешните изследвания сочат това, за мен при определени обстоятелства, свързани с ценностните ориентации, няма да има пречка ППДБ да се колаборират с него. Но никога с Борисов и с Пеевски.



- Казвате вътрешни изследвания за бъдещата Радева партия... Социолозите обаче не я споменават, няма я в техните анкети. Преди 4 години те винаги питаха за неродената още партия на министрите Петков и Василев - влиза в парламента, качва проценти, докато не я докараха до първото място. Сега социолозите си траят. Имате ли някакво обяснение защо това е така?

- Притеснявам се да отговоря на този въпрос. Има някаква скрита картинка тук.



- В сряда в Европейския парламент се проведе дебат, посветен на състоянието на върховенството на правото и демократичните институции в България, иницииран от групата „Обнови Европа“ (Renew Europe), в която членуват депутатите от ППДБ Никола Минчев и Ицо Хазарта. С жалби из Европа ли те смятат да постигнат нещо в България?

- Трудно ми е да отговоря на този въпрос и знаеш ли защо? Защото Съветът на Европа ни даде един доклад, с който обяви, че след 26 години спира мониторинга на България за състоянието на върховенството на закона и корупцията. (Б. р. В резолюцията бе отбелязано, че страната е „постигнала значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права“.) Сега всеки, който прочете този доклад знае, че той е политическо решение и е приет, защото им трябваме за нещо, за някаква голяма услуга от българска страна. Т. е. имаме договореност - правим нещо срещу отпадането на мониторинга. Отстрани така изглежда. Проблемът обаче е още по-голям. Как беше приказката - крадецът вика дръжте крадеца. Т. е. тези, които са извършвали нарушения и сега се оплакват, нямат правото на това.



- Да припомним само арестуването на лидера на опозицията...

- Да, разбира се. И не е само това. Само тези в България, които не са били на власт, не са правили такива груби нарушения с потъпкването на демократичните принципи и норми. Така че „Възраждане“ може би има много повече право да се жалва, отколкото ППДБ, не за друго, а защото не са били във властта. Нещата стават още по-нечисти - жалваме се в Европа, но Европа прави същите номера в голяма степен. Целта на ППДБ е Европа да ни извади наказателна санкция и да кажат, ето, Европа ни наказва заради кмета на Варна Благомир Коцев. Щом целта е Европа да ни накаже за това, защото тук няма функционираща съдебна система -това е посланието - следва въпросът - а логично ли е някой да те накаже, след като е написал доклад, че всичко в България е ОК? Ами не, не е логично, действието на ППДБ само по себе си не е ефективно и не може да постигне целите си, което отново показва, че ППДБ не владее механизмите и не го прави достатъчно умно и професионално.



- През 2003 година, когато управлаващият НДСВ загуби местните избори, вицепремиерът Пламен Панайотов каза, че не може от реколтата на круши да се съди за реколтата за ябълки. Можем ли сега да съдим от резултатите на изборите за общински съветници в Пазарджик за някакво пренареждане на силите в страната, както вече тръбят някои?

- В Пазарджик трябва реално да различаваме фактологията от символиката. Пазарджик е символика не чрез шестия ГЕРБ, а чрез първия - ДПС НН. От последна позиция Пеевски стана първи. ГЕРБ никога не са били толкова назад. И основното е, че усещането за сила вече е в полза на ДПС НН. След това имаше избори в още две села и пак бяха спечелени от тях. Т. е. символите започват да се трупат и да ни казват, че ГЕРБ вече го няма в първата позиция на картата, друг се появява. Символите в момента имат много голямо значение. Борисов разбира тези символи и затова реагира много интуитивно с онази реч пред депутатите си. Но последствията от тази реч бяха негативни за него. След като седна в редичката, изглеждаше примирен.



- Един от рефрените на ППДБ е, че Бойко трябва да се пенсионира, че дори вече е пенсионер. Но един от лидерите на ППДБ Атанас Атанасов е с почти един месец по-възрастен от Борисов...

- Някак си не разбирам защо сега атакуват Борисов, след като голямата им цел беше Пеевски, сигурно си имат нещо предвид. Но Борисов няма да се пенсионира. Неговият личен интерес, не партиен, е да бъде депутат, да бъде в играта и в политиката и ГЕРБ да бъде в парламента. Спомнете си Иван Костов. Когато създаде ДСБ в един момент си говорихме, че той просто иска да влезе в парламента, без значение на големината на парламентарната му група. Много хора се опитваха да му предложат модели за разширяване на влиянието на партията - никакъв интерес. При Борисов вече ситуацията става много подобна, но краят още е много далече.



- А възможно ли е да го видим като кандидат-президент на ГЕРБ?

- Не вярвам, той загуби подкрепата. Тези 60 и повече процента, които не гласуваха на последните избори, нямат добро отношение към Борисов и никога няма да отидат и да гласуват за него. А гласуващите от своя страна ще бъдат разделени. Но въпросите около президентските избори са много и още нямат отговори.



- А ще дойдат ли някои от тези отговори от създадения форум за демократично действия, който трябва да помогне на десните да номинират обща кандидатура?

- Това е групичка от хора, които искат отново да са в играта. Това са спомени от миналото. Казвам го със съжаление, защото бях убедена, че старата седесарска експертиза ще оцелее по някакъв начин. Но няма кой, някои от тях се поддадоха на крайни идеологически пристрастия. СДС вече го няма. Някогашните експерти на СДС и ДСБ отдавна са в хватката на миналата слава.

Проф. Антоанета Христова е политически психолог с фокус на интересите върху формиране на политически имидж, политическо говорене, управление на кризи, процеси на взимане на решение, политическо лидерство. Завършила е СУ “Св. Климент Охридски” специалност психология и е получила докторска степен в Института по психология при БАН. Специализирала е в Лозана, Швейцария и политическа психология в Университета в Охайо, САЩ към ISPP. Главен редактор на сп. Психологични изследвания, директор е на Институт за изследване на населението и човека към БАН.