Стоян Панчев, икономист, пред „Труд news“: Единствена смислена промяна на плоския данък е намалението му

До няколко дни трябва да бъде готов проектът на бюджет за 2026 г. Има много предложения да вдигане на данъци или осигуровки, за промяна на ставката на ДДС. С въпроси необходими ли са съществени мерки за свиване на бюджетния дефицит, трябва ли да преминем към прогресивно облагане на доходите или да бъде увеличен данъкът върху печалбата, удачно ли е вдигане на осигуровките и каква е причината за инфлацията през последните месеци се обърнахме към икономиста Стоян Панчев.

- Г-н Панчев, тече подготовката на бюджета за 2026 г. Необходими ли са съществени мерки за свиване на бюджетни разходи и за увеличение на приходите?

- Данните до месец септември ни показват, че приходите в бюджета вървят с много добро темпо, така че правилната посока е да се мисли за овладяване на разходите. Разбира се, почти четири години тази тема беше табу заради опитите за изпълнение на Маастрихтските критерии - скриваха се проблемите с дефицита, за да „не се излагаме пред чужденците“. Сега, за съжаление, вече имаме на масата „гръцко“ влизане в еврозоната и предстои за първи път от 27 години да се сблъскваме с истински бюджетни проблеми - точно при/заради премахването на валутния борд. Трябва една малка бележка да направя обаче, след санкциите срещу Лукойл, може да се окаже, че фискът ще е сред най-сериозните жертви, ако рафинерията спре да работи. Става дума все пак за най-голямото предприятия в страната, опериращо в сектор с акцизни стоки. Т. е. може да възникнат средносрочни проблеми с част от планираните приходи.

- Европейската комисия позволява бюджетният дефицит да е над 3% от брутния вътрешен продукт при увеличение на разходите за отбрана. Смятате ли, че България трябва да се възползва от това или трябва да се стремим към бюджетен дефицит под 3%?

- Сигурен съм, че Министерство на финансите ще направи всичко възможно, за да продължи замитането на проблема с разходите да продължи. Вече отлично си сътрудничиха по този въпрос по-рано през годината, както с Европейската комисия, така и с Международния валутен фонд, за да се прикрие истинският размер на дефицита и за 2025 г., но и за 2024 г., и съответно да бъдат манипулирани данните, така че да влезем в еврозоната от първи януари 2026 г. Що се отнася до целите, които трябва да гоним, аз съм бил винаги почитател на балансирания бюджет, т. е. такъв с 0% дефицит. Но трябва да имаме предвид, че при големи капиталови разходи за превъоръжаване това ще е трудно постижимо. Само да не се окаже, че както например в Италия, като военни разходи се разписват класически граждански инфраструктурни проекти и така просто се прави още едно скриване на разходи и манипулиране на данни.

- По отношение на облагане на доходите някои икономисти са за преминаване към прогресивно облагане на доходите, а други са за запазване на плоския данък от 10%. Според вас необходими ли са промени?

- Единствените смислени промени биха били в посока намаляване на плоския данък, не към увеличаването му. Наясно съм, че това е напълно извън прозореца на Овъртън в този момент, но след бутането на валутния борд, последното останало от успешните реформи на прехода към пазарно стопанство е плоският данък - и особено неговата ниска ставка. За щастие, засега от най-голямата партия в управляващата коалиция твърдят, че ще го запазят в сегашния вид, дано не се обърнат и по този въпрос, както за еврото през 2018 г.

- Ако бъде въведено прогресивно облагане на доходите, средната класа по-високи данъци ли ще плаща или може да бъдат увеличени само данъците за хора с високи доходи, например над 5-10 хил. или дори над 100 хил. лв.?

- Правени са на много места опити да бъдат обложени диспропорционално хората с по-високи доходи и обикновено подобни усилия завършат с по-висока данъчна тежест за средната класа и загуба на приходи от най-богатите. От 80-те години е известен ефектът на Лафер, който ни казва, че след един конкретен размер на данъчната ставка, увеличаването ù не води до по-високи приходи за хазната, защото се създават все по-силни стимули за избягване на облагането. Всъщност дори и в момента, изключително малко от т. нар. 1% на най-богатите у нас плащат 10% данък заради възможността да местят капиталите си, да наемат счетоводни кантори и да прилагат различни техники за данъчна оптимизация, недостъпни за средна класа и по-малко заможните. Т. е. дори с относително нисък плосък данък не получаваме облагане на най-богатите, камо ли с по-висока ставка. В момента можем на живо да наблюдаваме пореден опит за облагане на богатите във Великобритания - Кралството загуби около 10 000 милионера през 2024 г. и се очаква още 17 000 през тази, заради промени в данъчното законодателство. У нас ефектът ще е подобен - напускане на страната и преминаване в сивия сектор от богатите, докато тежестта се поема от работещите на трудов договор в средата на доходното разпределение. Нищо общо с - богатите да плащат.

- По отношение на корпоративния данък от КНСБ поискаха увеличение на ставката от 10% на 15%. Това добра идея ли е, увеличението на данъка ще има ли негативен ефект върху инвестициите в страната?

- Пореден случай, в който КНСБ се проявяват като най-големите врагове на работниците. Добре го казахте, колкото повече вдигаме корпоративния данък, толкова повече изпращаме съобщение на инвеститорите в две направления - или изобщо не идвайте тук, ще ви е твърде скъпо, или намерете начин да не плащате корпоративен данък в българската юрисдикция. Има и публично известни, и много публично неизвестни примери, дори сега, за компании, които успяват да платят 3-5% корпоративен данък в някой швейцарски кантон, защо биха плащали 15% в България? Ако КНСБ толкова искат да спрат лошите практики на работодателите у нас, да се занимаят с вноса на работници от третия свят, което взима работни места на българските трудещи се.

- Някои икономисти предлагат въвеждане на по-ниска ставка на ДДС за храните, а според други трябва да бъде увеличена ставката на ДДС. Според вас добре ли е да има промени в стаката на ДДС от началото на 2026 г., когато влизаме в еврозоната?

- Според мен не е нужна промяна на ДДС. Имаше логика за намаляване на ДДС за храните, когато преминавахме през период с много висока инфлация, внесена отвън. Става дума за 2022-2023 г. Сега отново имаме забързано увеличение на цените заради положителния отговор на конвергентния доклад, т. е. заради предстоящото членство в еврозоната, но това е вътрешно създадена инфлация и тя няма да се повлияе толкова успешно от по-ниско ДДС. Ако говорим за увеличение на ДДС, то ще доведе до засилване на приходите в бюджета, но ще бъде моментално прехвърлено към крайните потребителски цени и ще ускори инфлацията още повече.

- Икономисти и синдикалисти лансират идеята за увеличение на осигурителните вноски от началото на 2026 г. Необходимо ли е това? Кое е по-добре да бъде направено - увеличение на осигурителните вноски или значително повишаване на максималния осигурителен доход?

- Зависи какво определение използвате за думата „необходимо“ - очевидно имаме зеещ дефицит в държавното обществено осигуряване, който остава на нива от около 50%. В същото време е ясна липсата на идеи и смелост за реформа в пенсионната система, за която ние в ЕКИП настояваме вече от почти 10 години - в посока на повече лични партиди и самостоятелно спестяване. Всъщност публикувахме наше изследване с Макс Баклаян и Тренд, което показва, че само за година спестяващите българи са се увеличи с повече от 10%, което отдаваме отчасти на осъзнаване на проблемите в съществуващия ред за пенсиониране. Ако трябва да ви отговоря и конкретно на втората част от въпроса, в тригодишната програма на Министерство на финансите така или иначе е заложено увеличение на пенсионните осигуровки с поне 3 процентни пункта, в една друга версия беше с 5 п. п. Максималният осигурителен доход ще продължи да се увеличава с ръста на заплатите или по-скоро с индексацията им с инфлацията. Към това можем да добавим и голям натиск от сферата на здравеопазването, където годишният дефицит на НЗОК достигна 500 млн. лв. и там вече има настоятелно говорене за здравни осигуровки от 12% спрямо сегашните 8%. Но след всички тези искания за по-високи квази данъци, остава въпросът - кой ще ги плаща.

- Според някои икономисти основните причини за инфлацията в България са увеличението на пенсиите и бюджетните заплати. Действително ли е така, или роля за инфлацията има предстоящото ни влизане в еврозоната?

- Много икономисти в България правят всичко възможно, за да кажат, че инфлацията не е от еврото. След като част от тях твърдяха, че прогнозата за инфлация след конвергентния доклад е „руска опорка“, сега имат ново извинение - доходите били твърде високи. Само че, цените тръгнаха рязко нагоре от юни месец, веднага след „да“-то за еврото, докато заплатите се повишиха по-рано, а пенсиите се индексират с инфлацията всеки юли. Голямата причина за скока в цените през последните месеци е предстоящата смяна на валутата и подготовката за това, случваща се в световна конюнктура на геополитическа несигурност и в период със структурно завишена инфлация, заради изчерпания дефлационен ефект на Китай. Особено когато става дума за все още изоставащи по размер на дохода, БВП и цени на услугите държави като България, членството във валутен съюз с по-богати държави ще бута цените нагоре още години напред. Всичко това е много добре известно от икономическата литература, пише го покритият анализ на БНБ и е спорна тема само заради неудобството, което предизвиква за изложилите се колеги икономисти.

- В бюджета за 2026 г. трябва ли да бъде променено обвързването на заплатите в силовите министерства със размера на средната заплата в страната?

- За мен всички механизми за автоматична индексация на заплати са спорни, защото не отчитат качеството на работата, която се върши от съответните служители или държавни структури. Например, мисля, че е очевидно, как нивото на вътрешна сигурност в страната спада - война по пътищата, нелегални мигранти, насилие сред децата, и т. н. Как тогава да оправдаем автоматично увеличение на доходите в МВР, без програма за по-добро качество на предоставяните услуги? С една допълнителна бележка, включително и пред вас, съм защитавал идеята, че особено след периода 2022-2023 г. беше наложително да се индексират с инфлацията всички заплати в страната, за да се запази реалната им покупателна способност. Това е различен и много по-честен подход, който не прави увеличението автоматично, но и не оставя инфлацията да обезцени доходите на полицаи, военни и др.

- Какво може да очакват хората след приемане на еврото - бързо покачване на доходите и повишаване на стандарта на живот или вдигане на цените?

- Вдигането на цените вече е започнало и ще продължи дългосрочно - доц. Димитър Чобанов, който е колумнист в „Труд“ има изключителна академични публикация по темата. Той обяснява, че натискът от ръста в паричното предлагане заради премахването на борда, свалянето на задължителните резерви на банките и ценовата конвергенция с богатите страни, ще влияят за това цените у нас да растат значително повече, отколкото при сегашната монетарна система с лев и валутен борд. Що се отнася до доходите, там ефектът на еврото е по-малък, но за съжаление отново негативен. Например, в това интервю дискутирахме палитра от идеи за вдигане на данъци, които изобщо са на масата, само защото беше взето решение да се бутне валутният борд и да се отхлаби фискалната политика чрез влизане в еврозоната. Новите данъци или директно ще взимат от доходите ни, или ще допринесат за по-малко инвестиции и по-бавен икономически ръст, изяждайки дългосрочно от потенциалното богатство на българите. Продължавам да мисля, че влизането в еврозоната е най-голямата стопанска грешка у нас след хиперинфлацията от 1997 г. В някакъв смисъл това е видимо дори днес, в последните месеци на националната ни валута - забележете, че нито един от въпросите ви в интервюто, което записваме, не предвещава положителни развития скоро или след време.

- Смятате ли, че КЗП, НАП и КЗК могат да противодействат срещу необосновано покачване на цени?

- Могат, но години наред не са го направили, още по-малко ще успеят в ситуация като сегашната, когато има голямо влияние на световната търговска и стопанска конюнктура, на централните банки и на геополитическите конфликти. И най-вече когато влизаме в еврозоната, с ниско ниво на конвергенция на цени и на доходи. Това само ще усили инфлацията, съпровождаща присъединяването на всяка страна към еврозоната. Да подчертая, особено забележимо е повишението на цените при страни, които още не са готови за еврото, каквито сме ние и Хърватия, например. Що се отнася до самите институции - конкретно КЗК е най-важна от изброените в тази ситуация, защото инфлацията от еврото е по-голяма в сектори с ниска конкуренция - т. е. с монополи или картелни споразумения.

Стоян Панчев е завършил Софийски университет и University of London. Работил е в Institute of Economic Affairs, London и Института за пазарна икономика, София. Председател на Българско либертарианско общество. Съосновател на Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП). Бил е преподавател в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.