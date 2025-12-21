Мила Йовович: Не съм невинна жертва на лошите мъже

Още на 13 години четях Балзак и исках да съм голяма

След всяко раждане ми е по-трудно да вляза във форма, но го правя

Тази седмица Мила Йовович навърши 50 години и това беше повод милиони нейни фенове да си припомнят прочути моменти с актрисата от поредицата “Заразно зло”. Но тя вече работи по няколко нови заглавия. И българските почитатели на звездата очакват новите заглавия с нея, включително “Полунощ”, “Защитник” и “В земите на миналото”.

Йовович продължава да притежава топ тяло и да демонстрира на по-младите си колежки в Холивуд какво значи истински атрактивна актриса. Мила е моделката с руски и балкански гени, която покори голямото кино и се превърна в автентична екшън звезда с екранни тупалки като тези от поредицата “Заразно зло”. Сега тя въвежда и своята тийн дъщеря Евър Андерсън в света на блясъка. Стегнатата и съблазнителна сирена на екшън киното Йовович не спира да работи. Тя стана лице на известна марка уиски и за кратко се върна към моделството, което я изстреля към върха още като тийнейджърка. Преди време Йовович намекна, че може би ще се върне и към поредицата, на която посвети повече от 15 години - “Заразно зло”. Мила просто не може да стои мирно - актриса, певица, моден дизайнер и бивш супермодел в авангарда на шоубизнеса от 12-годишна. А любовта към киното не я напускала от онази вече прочута роля във фантастичния екшън епос на Люк Бесон “Петият елемент” (1997) с изрусения тогава Брус Уилис.

Като млада се вкарвах в наистина опасни дивотии

- Мила, вече имате три деца на възраст между 18 и 5 години. След всяко раждане Вие се завръщате в отлична форма и то векшън филми с много каскади и битки. Мнозина се питат как го постигате?

- Свикнала съм да преминавам през особено тежки и трудни моменти. Още помня как преди няколко години трябваше да се грижа за четиримесечно бебе, докато паралелно с това тренирах свирепо, за да вляза в образа на супергероиня. Това наистина ме постави в драматично различна ситуация. Беше задължително да се явявам на снимки в безупречна физическа форма. Тренирах всеки ден по три часа и спазвах стриктна диета. В един момент действително не бях сигурна дали ще успея да се справя. Но не исках да разочаровам хората около мен, екипите, които разчитаха да се проявя като истински професионалист. За жените е по-трудно да се отърват от излишните килограми, отколкото за мъжете. Ние дамите сме генетично програмирани да носим в себе си растящ живот, да го храним и затова можем да носим повече килограми, които след раждането се махат страшно трудно.

- А радвате ли се, че голямата ви дъщеря Евър последва пътя ви в киното?

- Когато тя беше на пет годинки ми каза: „Мамо, искам да стана актриса.” Разбира се, аз приемам всичко, което тя казва много сериозно. И затова отговорих, че тя трябва да бъде подготвена да работи тежко и много, да бъде съсредоточена и отдадена на киното и ще трябва да се запише на актьорски уроци. Помислих си, че ако я запиша на курсове, след няколко седмици тя вече няма да бъде толкова ентусиазирана и ще предпочете да си има свободно време, да играе, да бъде като повечето дечица на нейната възраст. Но се оказа, че тя обожава да ходи на уроци по актьорско майсторство. Също се зарадвах безкрайно много, когато осъзнах, че тя има природен талант.

- Какво е най-важно за вас сега?

- Нищо днес не е по-важно от моето семейство. Бракът и децата са в центъра на живота ми. Връзките не са лесно нещо, факт. И при нас с мъжа ми Пол не винаги е било безоблачно плаване. В началото винаги има много секс и страст - навсякъде, по всяко време. После минават годините и си казваш: „Къде отидоха тези моменти?” Имало е времена, в които сме били на прага на раздялата, но сме се стягали и сме продължавали. Все пак аз никога не съм водила стандартен начин на живот. Започнах да ходя на модни кастинги от деветгодишна. На 13 четях Балзак, представях си, че съм куртизанка и излизам със софистицирани зрели мъже. Бях свободолюбива и любопитна. Исках да срещам и преживявам различни хора. Вършила съм доста опасни дивотии като малка.

Дали съм имала гадни моменти с нахални възрастни мъже, които са ме сваляли по арогантен начин? Разбира се. Вкарвала ли съм се в неподходящи сюжети с неподходящи мъже? Абсолютно. Чувствам ли се като жертва? Не, в никакъв случай.

Обичам филми като „Умирай трудно” и „Рамбо”

- Не ви ли критикуват модерните защитнички на правата на жените за такова поведение?

- Осъзнавам, че съм поемала рискове. Бях малка и можех да бъда изнасилена. Имала съм връзки с големи мъже, докато съм била непълнолетна, а в известен смисъл дори те могат да минат за изнасилване. Но аз не съм злопаметна и гневна. Никога не съм играла ролята на невинната жертва на някакви възрастни лоши мъже. Винаги съм била сигурна в своята сексуалност и сила. Никой не ме е дрогирал или пребивал.

Подкрепям жертвите от движението #MeToo и винаги ще съм до тях. Но моята история не е част от това движение. Не съм една от тези травмирани жени, които наистина трябва да бъдат чути. Може би защото съм повече европейка, но това е положението при мен.

- Как решихте да се завърнете към кариерата на активен модел?

- Беше много емоционален момент. За пръв път започнах работа с IMG Models през 1999-а година. Тази компания ми е като семейство. Просто исках да се опитам да дам ново измерение на марката, което да е вдъхновено от моята идентичност на жена и майка с кариера. Да покажа своята увереност.

- Тази ваша увереност изигра ли роля при избора на толкова много роли в екшъни и фантастични филми?

- Винаги съм се чувствала силна. Баща ми беше източноевропейски мъжкар, който ме отгледа като момче. Израснала съм с „Умирай трудно” и „Рамбо”. Когато гледах „Пришълци” със Сигърни Уийвър усетих онзи момент на просветление и вдъхновение. Най-накрая една жена, която правеше на екрана нещата, които аз исках да правя. Бой с извънземни или с роботи убийци като Линда Хамилтън в „Терминатор”. С „Петият елемент” окончателно затвърдих желанието си да правя такива филми и да поемам такива роли. Винаги съм си падала по научната фантастика и фентъзито, по зрелищните бягства в други, непознати и опасни светове. Обожавам “Дюн” и “Властелинът на пръстените”.