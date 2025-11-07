Павел Попов, изпълняващ функциите кмет на Варна, пред “Труд news”: Ако има предсрочни избори за кмет, пак ще ги спечели Благомир Коцев

С нов договор 50% повече техника ще чисти Варна

Върви ли Варна към предсрочни избори, е въпросът, който вълнува жителите на града, след като следствието срещу кмета Благомир Коцев приключи, но той още е в ареста, а по подадени сигнали ОИК проверява законно ли продължава да е в отпуска до 11 ноември. Какво ще се случи след това, как работи администрацията с местния парламент, в който има антикметско мнозинство, защо въвеждането на Зелена зона предизвика протести, кога ще се реши болният проблем с чистотата, питаме Павел Попов, който от 8 юли изпълнява функциите кмет на Варна.

- Общинската избирателна комисия проверява дали кметът Благомир Коцев ползва отпуска законно или правомощията му трябва да бъдат прекратени. Повод станаха два сигнала, подадени преди дни до ОИК. Основателни ли са те, г-н Попов?

- Неоснователни са. ЗМСМА е написан така, че да пази кметовете от такъв тип произвол. Според закона кметът спира да е такъв, ако е осъден, подаде оставка или има несъвместимост. Остава и хипотезата, ако 30 дни неоснователно не се е явявал на работа. Но Благомир Коцев е в ареста и това е основателна причина да не идва в кабинета си. Това не му пречи да е кмет. Сигналите касаят технически подробности, погрижили сме се кметът да е изряден и проверката ще установи това.



- Третата заповед, с която кметът Ви упълномощи да го замествате, изтича на 11 ноември, но той още е не е освободен. Тръгва ли Варна към предсрочни избори?

- Убеден съм, че кметът ще бъде освободен от ареста, защото логиката на задържането му е изчерпана. Обвинението твърдеше, че той може да влияе на свидетели като кмет, но следствието приключи. Съдът ще отчете това. Датата 11 ноември не бива да се фетишизира. Благомир Коцев ще бъде кмет на Варна и след нея. Ако бъдат предизвикани предсрочни местни избори, пак ще ги спечели Благомир Коцев и то още по-убедително, защото той ще бъде кандидат. Целта на цялото представление беше сам да се откаже, но Коцев показа, че е отдаден на мисията си. Това трябва да бъде прието от хората, които са в дъното на заговора и те трябва да отстъпят.



- Кои са хората в дъното на заговора?

- Очевидно много интереси са накърнени, много очаквания, които не е трябвало изобщо да възникват, не са се оправдали. Кметът не е нарушавал обещанията си да управлява в интерес на гражданите, той промени стила на работа на администрацията. Може би точно това не му простиха.



- От година в Общинския съвет има ясно изразено антикметско мнозинство, в което участват не само политически опоненти, но и бизнеспартии. Защо се формира то?

- Мотивацията на това мнозинство е смесена. Тя включва реваншизма на основната опозиционна сила ГЕРБ и желанието на бизнеспартиите да намерят достъп до разпределението на публични средства. Към тях се прибавя и групата на „Възраждане“, която гласува против бюджета, но успява да прокара свои предложения си за осигуряване на средства. ГЕРБ от дълго е в съдружие с една бизнеспартия, която е генетично свързана с ДПС -Ново начало - „Български глас“. Процесите във Варна са изпреварващи и тази близост, която преди беше местна екзотика, сега се реализира на национално ниво. Интересът в политиката е еднакъв за политическите и бизнеспартиите - през властта се търси достъп до разпределението на публични средства. За съжаление, една година след началото на мандата най-голямата бизнеспартия в града - „Алтернативата“, разбра, че този достъп ще бъде по-лесен, ако се присъедини към антикметската група. Това стана с неочакваното вкарване в дневния ред на града на мегапроекти като този за ремонт на ДКЦ-тата.



- След като сте убеден, че кметът ще се върне, защо подписахте заповедта за въвеждане на дълго отлаганата Зелена зона, в която има камъче в обувката - кв. „Чайка“? Жителите му протестират, поискаха оставката Ви, заведоха и съдебни дела.

- Дългото отлагане е характерно за популистите. Убеден съм, че повечето жители на кв. „Чайка“ подкрепят Зелена зона. Опонентите са шумна група, която се интересува какво ще се случи в задния им двор. Прилагаме решение, взето през 2022 г. от предходния Общински съвет, заедно с ангажимент за изплащане на заем от Фонда за градско развитие. За да бъде получен при изгодни условия, той е вързан с възвращаемост. Ако продължим тази щафетна безотговорност, ще изложим на риск публичните финанси и заемът от 12 млн. лв. ще стане изискуем, защото условието е Зелена зона да влезе в цялост. „Чайка“ е по-особен квартал - близо до морето и до центъра. Част от жителите му утопично смятат, че в сърцето на Варна могат да живеят в крайградски условия. Но броят на автомобилите расте, промяната в собствеността доведе до умножаване на блоковете и мястото намалява. Градският живот е свързан с компромис и ако за телата ни има суверенитет, за колите не можем да искаме такива права.



- Сам ли взехте решение да подпишете заповедта за Зелена зона от 20 ноември или го консултирахте с кмета?

- Решението не е спонтанно, обявихме го още на 19 септември с 2-месечен гратисен срок. То е съгласувано с кмета, както и всички други наши решения.



- Кметът ли Ви помоли да освободите финансовия зам.-кмет Христо Рафаилов и това имаше ли връзка с факта, че е давал показания по делото срещу него?

- Да, не бих могъл да направя това сам, защото само избраният кмет може да формира и променя екипа си. От деня след ареста на Благомир Коцев г-н Рафаилов спря да участва в работата на управленския екип. Мотивът бе здравословен проблем и бяхме длъжни човешки да му дадем кредит. Но близо 2 месеца в изключително тежък период той отсъстваше. Разбрахме, че е бил свидетел, след като беше освободен от длъжност.



- Работите с бутиков екип - няма го кметът, няма заместници по финансите, правните въпроси, общинската собственост и инвестиционната политика. Кой контролира работата на всички тези дирекции?

- Аз вземам финалните решения. Зам.-кметовете поемат повече работа, разчитам повече и на директорите на дирекции и съм радостен, че повечето от тях приеха присърце този модел.



- Може ли половин Варна да остане без зимно поддържане, след като за най-големия район „Приморски“ и за „Младост“ няма нито един кандидат?

- Много се надявам да не се случи така. Срокът за подаване на оферти е удължен и очаквам да се явят кандидати, след като за другите три района те са повече от един. През следващата година планираме тази дейност да влезе в новия договор за сметопочистване, т. е. който чисти Варна, ще има ангажимент и за зимното поддържане.



- В града върви приказка, че който реши болния проблем с чистотата, ще кметува дълго. Нов договор трябва да бъде подписан през 2026 г. Ясни ли са условията и промените, които залагате, за да спре сагата с преливащите контейнери?

- Остават 8 месеца до края на настоящия договор за сметопочистване. От 2 дни имаме възлагателно писмо, в което са описани параметрите на услугата. След преглед от ОП „Инвестиционна политика“ и евентуални корекции, то ще мине през Агенцията за обществени поръчки, защото касае голям обем средства за 5 г. и после ще обявим процедурата. Дори при бавене и обжалвания, ще успеем навреме да изберем изпълнител. Ключово условие е, че търсим около 50% увеличение на техниката, за да няма проблем при авариране на камиони, какъвто се случи това лято. Санкциите ще са прецизирани, за да са ефективни. За курортите ще искаме отделен капацитет, който е необходим за лятото. Предстои да се уточни дали ще търсим един изпълнител, или градът ще е разделен на райони. След месец ще сме наясно с това.



- Защо допускате движение на коли в северната част на Морската градина? Атакуват ви и партии, и природозащитници, и „Ангели на пътя“.

- Има решение на ВАС, с което окончателно бе отхвърлена приетата от предходния Общински съвет актуализация на Генералния план за организация на движението, въз основа на който бяха издадени забрани за влизане на коли в този район. На мен това не ми харесва. Аз съм с хората, които смятат, че в парка няма място за коли, но трябва да спазваме съдебните решения и няма защо да играем пинг-понг с въвеждане на забрани, които после падат в съда.



- А кога Варна ще има нов Генерален план за организация на движението?

- Той е изключително важен и върху него се работи. Съдът вече посочи, че отговорността за въвеждането му е на кмета, не на съвета. Смятам, че това ще е една от първите задачи на Благомир Коцев, след като се върне в кабинета си.



- Едно от предизборните обещания на кмета бе да спре презастрояването. Но има големи проекти - небостъргач до Окръжна болница, мегакомплекс в кв. „Галата“, които се продават на „зелено“ и това предизвиква брожения. Получил ли е някой от тези проекти разрешително за строеж?

- Не. Само за т. нар. небостъргач, чиято височина бе редуцирана до 17 етажа, има разрешение за строеж на търговски обект в ниската част. За кв. „Галата“ става дума за ПУП от 2007 г. От тогава са настъпили много изменения. Бих призовал авторите на такива проекти и гражданите, на чиито пазарен ентусиазъм те разчитат, да запазят здравия си разум и да си зададат първо въпроса - какво качество на живот може да се очаква при наличната инфраструктура. Кметът си спазва обещанието - издадените от началото на мандата разрешения за строеж са за двойно по-малко жилищни площи, отколкото преди това. И това също е мотив да бъде атакуван.



- Какво имате предвид?

- Голяма част от свидетелите по скалъпеното дело срещу кмета са в строителния бизнес. Един е искал да преместим булевард, за да си вдигне сграда. Друг твърди, че му е искан подкуп, а дължи огромни суми на НАП. Налице са и анонимни свидетели, за които има подозрения, че са под ограничения в резултат на актове, издадени от администрацията за нарушения. В същото време Общинският съвет злоупотребява с лозунга за борба с презастрояването, като бави решения за прекратяване на съсобственост. За мен това е скандално, защото в огромната си част става дума за няколко квадрата за лични проекти - строеж на къща, понякога дори на ограда. Така се ограничават правата да гражданите да разполагат с имотите си.



- Смятате ли, че има поне зрънце истина в обвиненията, които прокуратурата повдигна на кмета и съпроцесниците му?

- Не бих се наел с мнение, защото става дума за сериозни неща, не за тв шоу. Но се вижда с просто око, че обвиненията са скалъпени и имат ясна политическа цел - реванш на тези, които са били във властта за сметка на някой, който се оказа чуждо тяло в техните схеми. Ние имахме допир със следствието, защото получихме серия от искания за осигуряване на материали и те бяха изключително неинформирани. Повечето засягаха публично достъпни документи, липсваше логична линия на изследване на хипотезата дали някой нещо нередно е извършил. От тази гледна точка бих казал, че на обвинението му предстои пълен провал.



- Опозицията критикува администрацията, че не може да усвои милионите по държавната програма за общински инвестиционни проекти. Има ли факти, с които да ги оборите?

- С особена жар тези критики отправя бившият кмет Иван Портних. Но е факт, че програмата премина през трансформация. Първоначалният ù замисъл бе всяка година да има заделени средства за общините и неусвоената част да се прехвърля в следващата година. За Варна сумата бе 100 млн. лв. После програмата се превърна в нещо като револвиращ кредит, т. е. тези 100 млн. лв. не се умножават, както твърди Портних. Имаме ограничен брой проекти с подписани договори, по които се работи. Налице е обаче голямо разминаване между свършената и платена работа. Така е в цялата страна с изключение на някои малки общини, управлявани от ДПС - Ново начало. Основният ремонт на ул. „Д-р Пискюлиев“ за 1,3 млн. лв., например, е завършен, но нищо не е платено от МРРБ. По най-мащабния - за тръбопровода под езерото, е извършена 2/3 от работата, а са разплатени под 10 млн. лв. от общо 21 млн. лв. и изпълнителят изнемогва. Същото става с пътя Аспарухово-Галата, чийто ремонт трябваше да приключи на 31 октомври. Трасето е готово на 90%, експлоатацията върви, но не е положен финалния слой асфалт, защото фирмата не може повече да ни кредитира. Некоректно е да се прехвърлят проблемите на националния бюджет върху общинската администрация. Тази непримиримост в политическата битка във Варна е изключително вредна за града. Дошло е време за крачка назад и за разбиране, че всички цели не могат да бъдат постигнати чрез агресия и е нужно малко повече уважение към политическия противник.



- По темата за нуждата от спешен ремонт на Аспаруховия мост обаче видяхме обединение между Общинския съвет, администрацията и депутати от различни партии. Добро начало ли е това?

- На ниво заявки беше точно така. Предстои да видим дали ще се случи.

Павел Попов е роден във Варна. Завършва Първа езикова гимназия, има магистърска степен по философия от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Специализирал е в университета “Ню Скул” в Ню Йорк като Фулбрайтов стипендиант. Занимавал се е с предприемачество в сферата на информационните и комуникационни технологии. В периода януари-август 2022 г. е зам.-областен управител на Варненска област, а след местните избори през 2023 г. става зам.-кмет на Варна с ресори култура и образование. От 8 юли до момента със заповеди на кмета Благомир Коцев е определен за изпълняващ неговите функции. Член е на ДСБ. Владее английски, руски и немски език. Семеен, с едно дете.