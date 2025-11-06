Вярвам, че отказът от технически преглед на автомобила заради неплатени глоби ще отпадне

Като не може КАТ да издава електронни фишове за превишена средна скорост, да издирват нарушителите и да им пишат актове

Омбудсманът Велислава Делчева внася тази седмица първата си конституционна жалба, откакто през лятото пое този пост. Атаката е срещу текста от Закона за движение по пътищата, който кара хората от пунктовете за Годишен технически преглед да отказват тази услуга, с която си изкарват хляба и да връщат автомобилите на клиенти, които имат неплатени глоби към КАТ. Още когато се приемаше тази, меко казано - глупост, „Труд news“ писа 100 пъти срещу депутатите, които я гласуваха и само доброто възпитание и уважението към хартията и мастилото ни попречиха да използваме каруцарските епитети, които заслужават нашите храненици в 51-то Народно събрание. И тогава, и сега потърсихме за коментар докторът по конституционно право адвокат Петър Славов.

- Адвокат Славов, говорихме с вас в последните дни на юли, когато още не се знаеше дали президентът ще наложи вето на няколко изключително спорни текста от Закона за движение по пътищата. Тогава вие казахте, че специално ако мине текстът за отказа от годишни технически прегледи (ГТП) при неплатени глоби, ще предложите на Висшия адвокатски съвет да го атакува пред Конституционния съд. Това вече се случва и го прави омбудсманът Велислава Делчев, но научихме, че има и ваше участие. Така ли е?

- Така е. В действителност аз го предложих на Висшия адвокатски съвет като проект за решение за атакуване на въпросната разпоредба за техническите прегледи и обвързването им с данните за неплатени глоби, тоест - потенциалният отказ на служителите от един пункт за ГТП да прегледат автомобил дали е изправен, ако този автомобил е предоставен за преглед от гражданин, за когото в системите на КАТ и МВР има данни за неплатени глоби. Специално подчертавам - има данни в системите, а не че глобите не са платени. Имал съм много случаи с клиенти, които са си платили глобите, но това не е отразено в системата. Знаете, че хората използват различни начини за плащане, освен на гише в КАТ, плащат с преводи по банков път, чрез пос-терминали и т. н. и се случва това да не е отразено в системите на МВР. Започва едно ходене по мъките и човекът се чуди как доказва, че е платил, да ходи ли да плаща втори път или изобщо да продължи да си кара автомобила, без да е преминал технически преглед. Въз основа на предложението ми Висшият адвокатски съвет формира работна група, която да обсъди евентуално и други разпоредби от Закона за движение по пътищата, а омбудсманът прие самостоятелно да атакува този текст, обсъдихме го в рамките на Консултативния съвет към омбудсмана преди около 2 седмици и беше подкрепено предложението. Така на практика този текст ще атакува омбудсманът.



- Хубавото в случая е, че специално този текст за ГТП-то влиза в сила чак от 7 май 2026 г. и дотогава, както каза г-жа Делчева, има достатъчно време Конституционният съд да реши дали да го махне...

- Самият текст предполага да има свързаност между информационните системи от една страна на министерството на транспорта, към която имат достъп всички пунктове за ГТП и системите за наказателната дейност на МВР. До момента не съм чул нещо да е започнало да се изгражда, така че можем да си представим след около 6-7 месеца тази свързаност, ако не е направена както трябва, до каква бъркотия по пунктовете ще доведе и до каква потенциална опасност за движещите се по пътищата превозни средства. Нали можем да си дадем сметка, че много хора, ако не ги допуснат до технически преглед, по необходимост те ще продължат да карат автомобилите и ще има случаи, включително и на тежки произшествия, които са предизвикани от даден технически проблем, който е можело да бъде открит при прегледа, на водачът са го върнали от пункта заради глобите.

- Идеята на тези 100 поправки в закона, сред които и тази, беше уж пътищата да станат по-безопасни, а се случва точно обратното - в трафика ще участват повече автомобили, които не са били на преглед. Ами то и за самите служители на пункта е щета - те имат такъв бизнес, а трябва да връщат клиенти...

- Освен това, което омбудсманът сочи в искането си за обявяване за протовоконституционност на текста по отношение на недопустимо ограничаване на правото ви на собственост, вие не можете да го използвате и в работата си, защото на практика без ГТП по закон нямате право да управлявате автомобила и той трябва да седи в гаража или на паркинг, има и други, вече чисто практически и човешки проблеми, бих казал, особено в контекста на т. нар. война по пътищата. Изключително неразумно е да се обвързват данните за глоби с проверката на техническото състояние на моторното превозно средство. Със сигурност ще има загуби за този бизнес, както и за водачи, които продължат да си карат автомобила, без да си дават сметка не само за състоянието на спирачни, светлинни или други системи, а и че минаването на преглед е обвързано със застраховка „Гражданска отговорност“, с „Автокаско“, които не важат без документ, че превозното средство е изрядно след преминат ГТП. Настина може да се получи верижна реакция от негативни последици и защо? Защото държавата е решила да си създаде привилегирован ред за събиране на глоби, при положение, че има достатъчно механизми и публичният изпълнител, и самата държава в лицето на контролните органи, НАП и т. н., които могат да събират тези глоби без такъв режим, който е недопустим в една правова държава.



- Без да е точен цитатът, но и омбудсман Делчева каза, че не може да се ограничават правата на на собственост или на труд на гражданите, само защото държавата не може да си върши работата по установения ред.

- Точно така. Това становище е застъпено и в другите две решения на Конституционния съд, ако си спомняте - с едното от 2021 г. отпаднаха текстовете, по които се вземат шофьорските книжки и се спира автомобилът от движение заради неплатени глоби и второто - от 2023 г., което отне правото на отказ на МВР да издава, подменя или връща взети шофьорски книжки заради неплатени глоби. И независимо от това, сегашните депутати приеха пак такъв текст. Така че аз с голяма доза увереност бих се наел да прогнозирам, че искането на омбудсмана Делчева ще бъде уважено. И искрено се надявам това да се случи до май месец догодина, преди изобщо текстът да е влязъл в сила и да се приключи тази сага, преди - да не дава Господ - да се е стигнало до непоправими последици от пътно транспортни произшествия.



- Отлично си спомням, особено второто решение на Конституционния съд от 2023 г., което беше по ваш доклад до Висшия адвокатски съвет. Май вече ще трябва да внимавате, когато ви спират катаджии, адвокат Славов...

- Шегувате се, но нищо чудно да са ме запомнили и то не с добро. Но в края на краищата и полицаите, и депутатите трябва да знаят, че законът трябва да се спазва, Конституцията трябва да се спазва и всички ние да не извършваме нарушения.

- С промените в закона се въведе и засичането на „средна скорост“ с тол камерите. На запитване на „Труд news“ до МВР по ЗДОИ (Закона за достъп до обществената информация - б. р.) ни бе отговорено, че за първия месец от влизането в сила - от 7 септември до 7 октомври, са заснети близо 34 000 автомобила в нарушение, като към 14 000 от тях са чужди регистрационни номера. Но от МВР отказаха да съобщят колко електронни фиша на нарушителите са издадени, а от наш източник научихме, че в КАТ все още не могат да обработват файловете, които получават от тол управлението. Тоест, каквото и да ни разправят по телевизията, издаваните фишове за превишена средна скорост са нула. Как ще коментирате?

- И аз имам сходни данни, че до момента не е издаден нито един електронен фиш за нарушение на така наречената средна скорост. Според мен се случва нещо, което е доста опасно, защото тези новини бързо се разчуват, което е много вероятно да подейства окуражително точно на тези „джигити“ по пътищата, които се надявахме да бъдат спрени с приемането на тази мярка. След като е въведено в закона, трябва час по-скоро КАТ, ако трябва и тол системата, да се задействат и да намерят начин, за да не се допускат безобразия. Иначе те не спират да ни докладват как засекли някой със скорост от по 240 км/ч на магистрала „Тракия“, а в същото време - последици никакви. Бих ги посъветвал в тази ситуация, имайки данните на нарушителя, въобще да не чакат да му съставят, изпращат или връчват електронен фиш, а направо да го издирят, да му съставят един акт за превишена скорост по най-аналогов начин, след като не им работи електронната система. Но да накажат такива безобразни водачи по пътищата, нали на всички ни е ясно, че те не са никак много, но са отговорни за най-тежките произшествия.

- Казвате полицията да издирва нарушителите, а кой и къде да издирва 40-те процента чужденци, които са снимани с превишена средна скорост от тол камерите. Сега законът даде право на границата да се свалят номерата на такива, които нямат постоянен адрес в България, но чуваме, че това били единични случаи и въобще не ставало въпрос за средна скорост.

- Мога само да предполагам, че по отношение на чуждестранните граждани в МВР вдигат рамене и за тях - никакви последици. Значи този двоен стандарт - от българските граждани и бизнеса три кожи ако може да смъкнем и за всичко да ги глобяваме, а пък чужденците ще ги пускаме да си минават безнаказано и особено - знаете как карат чуждите тирове на наша територия. Мисля си, че поне малко трябва да им стане неудобно на нашите органи за пътен контрол, това да приключи веднъж завинаги и законът и санкциите да се едни и същи и да се прилагат еднакво за всички.

- Вие водихте дело във Върховния административен съд срещу т. нар. екостикери, макар и не по вашето, а по сходно дело ВАС ги отмени и отскоро - колкото и да е трудно, ще има „дигитални стикери“. Честита победа, но вие наскоро забелязахте, че се задава и нов стикер. От февруари догодина всички пътнически и товарни автомобили, ремаркета, триколки и четириколки трябва да имат пожарогасител със стикер, че е минал на сервизно обслужване - пак нещо като технически преглед.

- Първо за екостикерите. Наистина е радостно, че след дългогодишната съдебна битка министърът на транспорта Гроздан Караджов е обявил за обществено обсъждане, което изтича тези дни, промени в наредбата и веднъж завинаги екостикерите ще бъдат премахнати и ще станат „дигитални“, както казваме. Тоест - проверката ще се прави по регистрационния номер на таблет, на компютър, съответно и автоматично от всичките хиляди камери, които ги наслагахме по пътищата и улиците. Това трябваше да се направи още от самото въвеждане на екокатегориите, а не да даваме на някой да печата и да печата едни излишни и безсмислени лепенки по стъклата на автомобилите, заради които толкова години плащахме с 30% по-скъпо за минаване на ГТП. При въвеждането им преди години цената на годишния преглед беше под 50 лева, сега трудно ще намерите пункт, на който да минете за по-малко от 100 лева. И след този абсурд с поправките в закона виждаме, че са измислили нов абсурд - на пожарогасителите да лепим стикери. Погледнете алинея 11 на чл. 139 от Закона за движение по пътищата, където е казано, че трябва да се удостовери изправността на въпросния пожарогасител със стикер или маркировка. Така формулирано със сигурност ще чуваме често по пътищата фразата: „Какво правим сега?“ по въпроса за пожарогасителя в автомобила. Какво значи маркировка, коя маркировка се приема за доказателство, че уредът е изряден, кой слага маркировка или стикер, напечатан вероятно от същата печатница на депутата от БСП, която печаташе и екостикерите?



- Предполагам, че ще ни карат да си носим пожарогасителите да ги преглеждат в пожарните служби?

- Това ми напомня другата голяма глупост, която бяха измислили - да ходите на „технотест“, ако останете без застраховка „Гражданска отговорност“. Добре, че съдът отмени това нещо. В случая с пожарогосителя обаче става дума за закон, а не за подзаконов нормативен акт и текстът ще влезе в сила на7 февруари, ако дотогава не го отменят самите депутати. Така че трябва отново да се стига до конституционна жалба.

Адвокат Петър Славов е юрист и икономист по образование, доктор по Конституционно право. Народен представител в 43-ото Народно събрание с повече от 100 внесени законопроекта и над 300 въпроса към министрите от кабинета “Борисов-2”. Тогава работеше активно и по промените в Закона за движение по пътищата, много от предложенията му бяха приети и действат от 2017 г. насам. По негова инициатива Висшият адвокатски съвет през 2023 г. атакува успешно в Конституционния съд текст от същия закон, който даваше право на служителите от КАТ да издават, подменят или връщат иззети шофьорски книжки на граждани, които имат неплатени глоби.