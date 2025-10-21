Задържаха нелегални мигранти край Пасарел (ВИДЕО/СНИМКИ)

Открити са девет души без документи за самоличност

Служители на дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ при ГД „Гранична полиция“ и сектор „Специални тактически действия“ към РДГП – Драгоман проведоха специализирана операция в района на село Пасарел.

По време на акцията шофьор на лек автомобил се опитал да избегне полицейска проверка, но след кратко преследване е бил спрян и задържан. При проверката в автомобила били открити девет мъже – чужди граждани без документи за самоличност. Зад волана също бил чужд гражданин без документи.

Всички задържани са отведени и оставени под стража за 24 часа. На място е извършен оглед от служител на отдел „Разследване“. Автомобилът е иззет, а лицата са претърсени.

Случаят ще бъде докладван на Софийската районна прокуратура за по-нататъшни действия.