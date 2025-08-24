Заловиха трафикант, издирван с часове (обзор)

Акция на “Гранична полиция”

Шофьорът грузинец заряза микробус с 24 нелегални мигранти в курортното селище Лозенец

Спад в опитите на незаконно преминаване на границата

Служители на “Гранична полиция” задържаха шофьора на микробус, който избяга в събота вечерта от курортното селище Лозенец и заряза микробус, пълен с 24 нелегални мигранти. 21-годишният грузинец бе спипан вчера в Приморско след часове издирване. Беглецът бил окован с белезници, докато се опитва да напусне района с такси.

Както “Труд news” писа, около 19 часа в събота шофьорът на микробуса не се подчини на полицейските разпореждания, навлезе в с. Лозенец, скочи в движение и изостави буса, в който бяха укрити 24 нелегални мигранти. Всичките те се представили за граждани на Афганистан, но не били в добро здравословно състояние и се наложило местни жители и туристи да им дават вода. Малко преди екшъна на КПП - Караагач служители на Гранична полиция са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът е задържан.

“В сравнение с 2023 г. - най-тежката от мигрантски натиск година, към момента отчитаме силен спад и в опитите за нелегално преминаване, и при задържаните във вътрешността”, каза шефът на “Гранична полиция” гл. комисар Антон Златанов. От януари до август 2023 г. предотвратените опити за влизане в страната са били 115 000. За сравнение за същия период на тази година те са 9700. “Като цяло има общ спад на мигрантския поток и на опитите за преминаване, което се дължи на по-сигурната охрана на границата, по-доброто техническо обезпечаване с видеонаблюдение, автомобили и др., както и на активното ни сътрудничество с полицейските служби на съседните държави”, каза Златанов.

Според него друг важен фактор е и засилената оперативна работа и дейността по разследване, така че трафикантите да не могат да функционират. Той поясни, че само през миналата година съвместно с ГДБОП, ДАНС, под надзора на различни прокуратури, са неутрализирани 15 престъпни мрежи за трафик на мигранти и техните лидери вече са осъдени. Тази съвместна активна работа за противодействие на каналджийството, се отразила и на цената на “услугата” и тя се повишила от 700-1000 евро на човек през 2023 г. до 8000 - 20 000 евро към момента, в зависимост от начина и условията на транспортиране. “Когато преминаването през територията на България е лесно, и цената на услугата беше значително по-ниска”, заяви Златанов.