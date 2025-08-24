След полицейска гонка: Задържаха бус с 24 мигранти, шофьорът избяга

След гонка с полицията в бургаското село Лозенец бе задържан бус, пълен с 24-ма нелегални мигранти. Шофьорът е успял да избяга.

Шофьорът на буса, който е с русенска регистрация, опитал да избегне полицейска проверка, не се подчинил на звуковите и светлинни сигнали и навлязъл в курортното селото, съобщи БНТ.

С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите, незабавно са предприети действия за спирането му, но шофьорът побягнал. Превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани леки автомобила. Нанесени са им леки материални щети.

Бусът е бил предвождан от пилотен автомобил с грузински шофьор. Той има ролята да оглежда трасето, по което минават мигрантите и дали по пътя има гранични полицаи. Именно това е усъмнило служителите на реда, които видели двете превозни средства, опитали се да ги спрат и така е започнала гонката.

"Аз шофьора не го видях да слиза от буса, но чух сирените на полицията, излязох и видях, че бусът вече тук, до бистрото. Шофьорът вече беше избягал, на улицата обаче има камера и тя го е заснела", разказа Росица Мирчева - очевидец.

По думите ѝ мигрантите са били в тежко състояние и са започнали да блъскат по прозорците на буса: "На място останаха двама полицаи, другите тръгнаха да гонят шофьора. В ужасно състояние бяха мигрантите, полуживи. Местните помогнаха, носеха вода, дойде Бърза помощ, прегледа ги".

Пилотният автомобил е задържан малко след Лозенец, на КПП на "Гранична полиция". Продължава издирването на шофьора на буса, за когото също се предполага, че е грузинец.

След направен медицински преглед е установено, че няма мигранти в тежко състояние. Предстои те да бъдат закарани в център за настаняване на бежанци.