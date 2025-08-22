Решетки за студента, обвинен за убийство на полицейска съпруга в Първомай (обзор)

Това постанови Пловдивският окръжен съд

Заплашвал дъщерята да ѝ "намери труп"

21-годишният студент Ивелин Цветанов, обвинен за убийството на съпругата на полицай в Първомай, остава за постоянно зад решетките, реши Пловдивският окръжен съд.

Както писа “Труд news”, младежът бе задържан в Студентския град в София, след като на 18 август през нощта нападна и уби с нож 44-годишната Димитрина Грозева, докато мъжът є бил на дежурство Районното управление на полицията в Първомай.

В съдебната зала вчера бе потвърден и мотивът, че Ивелин е решил да убие член на семейството, след като била прекъсната връзката му с 21-годишната дъщеря Йоана Грозева. На момичето той казал, че отсега нататък стават врагове, предупреждавал я да се заключва и че ще е є “намери труп”. В показанията си момичето го описва като истерик, който понякога крещял и плачел като малолетно момче.

Ивелин е от Варна, баща му е морски капитан. В нощта на престъплението студентът в София пристигнал в Първомай с бащиния си автомобил, спрял в покрайнините и се облякъл с маскировъчни дрехи, с които ходил играе “Еърсофт”. Същата нощ на връщане към София минал с автомобила през Хасковско в опит да прикрие следите си.

Пред съда младежът каза, че го е страх да остане в ареста, защото полицаите са го заплашили с изнасилване. “Нарекоха ме “звезда” и казаха, че тепърва ще разбера какво значи това”, заяви Ивелин. Ако бъде признат за виновен, той може да получи до 20 г. затвор или доживотна присъда.