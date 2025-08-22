Издирван от Интерпол се потроши с тротинетка

Екшън във Варна

Избяга от болница

39-годишен варненец, издирван с червена бюлетина от Интерпол, самокатастрофира с електрическа тротинетка, но въпреки раните си, успял да избяга от болница.

Екшънът се разиграл във Варна в нощта на четвъртък срещу петък. На булевард в района на курортен комплекс “Св. Св. Константин и Елена”, варненецът се потрошил. Веднага бил отведен в болница от екип на Спешна помощ, където е диагностициран с много наранявания, с опасност за живота и бил отведен в шокова зала, съобщават от пресцентъра на полицията в морския град. Малко по-късно полицаи установили, че мъжът е с влязла в сила присъда и обявен за издирване с Червена бюлетина. Явно усетил, че ще бъде арестуван, раненият успял да избяга от болницата. Полицаите обаче бързо му влезли в следите и го задържали.