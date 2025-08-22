Арестуваха мним кинезитерапевт в Пловдив

Твърди, че оправял грешки на доктори

В Пловдив е задържан мним кинезитерапевт от Варна, представящ се като д-р Коларов. 56-годишният мъж, чието истинско име е Малин Конаров, бе арестуван в Пловдив след серия нерегламентирани терапии, които предлагал на пациенти в различни градове в страната.

Конаров казва, че кинезитерапията не е медицинска, а спортна професия, и че е завършил обучението си в Швеция, но дипломата му не била призната в България. Той твърди, че оправял грешките на докторите.