Бургас завря от протест за справедливост: Задържаха под стража Никола Бургазлиев

Той блъсна с АТВ - то си пешеходци и прати майка и детето и в реанимация: Състоянието на жената е много тежко

От самото начало прокуратурата е поискала задържането под стража на Никола Бургазлиев.

Бургас завря от протест за справедливост по обед в петък. С лозунги "Справедливост за децата ни!" и "Правосъдие в кома", близки на пострадалите в тежкия сблъсък на пешеходци с АТВ в Слънчев бряг, протестираха пред съда в морския град. Хората се събраха по обед, към нях се присъединиха и много бургазлии съпричастни с трагедията на пострадалите и семействата им.

В крайна сметка Бургаският съд, задържа под стража Никола.

4-годишно момченце и 35-годишната му майка от Пловдив, са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг. Това стана миналата седмица, а АТВ - то бе управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев от Несебър. Атракционът се вряза в петима души - три деца и двама възрастни.

Родителите на Никола са полицейски служители, а вчера стана ясно, че той е бил в АТВ - то, заедно с приятелката си, която до момента не е разпитана.

Прокуратурата му повдигна обвинение за нанасяне на средна телесна повреда след ПТП, а Районният съд в Несебър го пусна под домашен арест. Това решение буквално взриви духовете край морето и предизвика протестите.

Искам да подчертая, че от самото начало Прокуратурата е поискала задържането под стража на Никола Бургазлиев. Това не бе уважено от Районния съд в Несебър в лицето на съдия Никола Дойчинов”, каза вчера прокурор Христо Колев.

Държавното обвинение протестира мярката и в петък, тя бе разгледана на втора инстанция. Междувременно, Националното следствие пое разследването на тежкото произшествие.

Най- жестоко пострадалите са майката Христина Здравкова /на 35 години/ и 5 годишното и момченце. Жената е с много тежки основни показатели, а детето също е в тежко състояние. Другите две деца не са тежко пострадали. Едното от тях - момиче, е по - голямото дете на Христина.

Блъснат от Бургазлиев е и сужител в хотел, който е със счупен таз.

"Просто искам справедливост.- Не може да е под домашен арест, когато детето ми е в кома", каза съкрушената майка. - "Детенцето ми си отива, а дойде само на море за 5 дни. В петък трябваше да си тръгват, а в четвъртък следобед се случи трагедията. Този човек нямаше право да я убива, нямаше право да кара така в пешеходна зона“.

„Съжалявам за пострадалите. Повече се притеснявам за тях, отколкото за себе си. Исках просто да изляза и да се позабавлявам. Стоянката, откъдето взех колата, е в насрещното движение и излизайки оттам, аз навлязох реално в насрещното движение. Нямах време за реакция. По всякакъв начин ще съдействам да се изясни всичко. Последната ми дума е, че съжалявам“, каза Никола.