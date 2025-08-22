Очакваме днес виновният водач да си тръгне с белезници на ръцете: Близки на жената, блъсната от АТВ, ще протестират в Бургас

Днес Окръжният съд в Бургас ще трябва да прецени дали да върне в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който беше пуснат под домашен арест, след като миналата седмица се вряза с атракционно АТВ в три деца и двама възрасти в Слънчев бряг.

Пострадалата жена и 4-годишното ѝ момченце остават в изключително тежко състояние.

Днес по обед близки и приятели на пострадалото семейство се събират на протест пред Съдебната палата в Бургас.

"Докторите ни казаха, че няма никакъв шанс за оцеляване. Дъщеря ми освен пострадалото детенце, има момченце за трети клас. Детето за седем дни навън не е излязло. Не иска да излиза. Страх го е. Как ще обясним на това дете утре или вдругиден, че майка му вече няма да я има и това дете ще трябва да живее без майка до края на дните си. Как това дете ще отиде на 15 септември на първия учебен ден. Кой ще го изпрати? Защото някой е решил да си прави кефа в центъра на Слънчев бряг", казва Златка Соколова, майка на пострадала жена, пред БНТ.

"Този човек трябва да си носи последствията. Той е на 18 години. Той е осъзнат. На нас война не ни трябва, ние вътре си я правим сами, но за съжаление страдат само мирните хора и обикновените", заявява Юлиян Здравков, баща на две от пострадалите деца.

А Светослав Соколов, брат на пострадалата жена, заяви: "Родителите на Бургазлиев да бъдат отстранени от длъжност до изясняване на случая".

"Очакваме днес виновният водач да си тръгне с белезници на ръцете. Нашето искане е за причиняване на този вредоносен резултат, в условията на умисъл, тъй като той е карал с висока скорост, минал е през тази тълпа и не е предприел каквито и да бил действия, за да предотврати настъпването на произшествие. И в този вариант ще има възможност за доживотна присъда", заяви Георги Радков, адвокат на пострадалите.