17-годишен без книжка влезе в гонка с полицията в Смолян

След преследване полицията в Смолян арестува 17-годишен неправоспособен шофьор, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Младежът управлявал лек автомобил „Нисан“, когато се опитал да осуети полицейската проверка.

Нарушението е извършено сутринта около 02:40 часа на улица „Наталия“ в града. При подадена стоп-палка, звукова и светлинна сигнализация, 17-годишният смолянчанин не спира и продължава движението си, което принудило органите на реда да го преследват и спрат принудително.

Неправоспособният шофьор е задържан за срок до 24 часа в Районното управление на МВР в Смолян.