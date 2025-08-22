Постоянен арест за студента Ивелин Цветанов, обвинен за убийството на 44-годишна жена в Първомай

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 21-годишния Ивелин Цветанов, обвинен за убийството на 44-годишна жена в Първомай.

Младежът е от Варна и е студент в четвърти курс в Техническия университет в София, без криминални прояви до момента. Той е привлечен като обвиняем за умишлено убийство, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години.

Обвиняемият е дал частични показания, свързани с това, че е бил на мястото, когато е станало убийството, каза в залата наблюдаващият прокурор по делото Дилян Пинчев, предаде БТА. По думите му той тежко е преживял раздялата си с дъщерята на жертвата. Засега мотивът е изключително личен и той се извежда основно от показанията на момичето, което е казало, че след запознанството с Цветанов той проявявал странности - изпадал в кризи и истерии, плачел, споделил за извършени от баща му спрямо него неправомерни действия, много се интересувал от екипировка, оръжия, военни униформи, обясни прокурорът. Любимото му хоби било да стреля с фалшиви патрони със снайпера си по хора от прозореца на общежитията.

След раздялата Цветанов казал на момичето, че щом няма да бъдат приятели, ще бъдат врагове. Разказал, че от предишната му приятелка във Варна има жалба срещу него. "Казал също, че някой ден ще се събуди и ще намери труп в леглото си", каза прокурорът. По думите му младежът е организирал много добре убийството и е с мислене на престъпник.

Защитникът на Цветанов адвокат Стоян Янков заяви, че са нарушени Конституцията, Закона за министерството на вътрешните работи и Европейската конвенция за защита на правата на човека, които определят правото на защита на всеки български гражданин. Той допълни, че няма доказателство по делото това негово право да му е било осигурено. Адвокатът посочи, че за първи път вижда клиента си на 19 август в 18:30 часа. Според него всички доказателства по делото са косвени, основават се на разказа на момичето и не би следвало да се вземат предвид при решението на съда за мярката.

"Поисках адвокат и телефонно обаждане и така и не ги получих повече от едно денонощие. Полицаите ме заплашиха с изнасилване. Бях силно притеснен за живота и здравето ми и написах това, което ми продиктуваха", каза пред съда обвиняемият и поиска по-лека мярка за неотклонение.