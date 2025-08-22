Спира лепенето на екостикери при годишен технически преглед на автомобилите

Спира лепенето на стикери с екологична категория по време на годишните технически прегледи (ГТП) по предните стъкла на леките автомобили. Но самият стикер, в който има вграден чип и антена за излъчване на сигнал, ще продължи да се издава и шофьорът ще го получава заедно с другите документи от прегледа.

Това положение ще продължи поне месец и половина, докато бъде подготвени и влязат в сила нови правила по Наредба Н-32 на министъра на транспорта, тъй като Върховният административен съд отмени сегашните. Чиновниците обсъжда и абсурдната идея да карат шофьорите, минали на ГТП през този "нулев" период до актуализирането на наредбата, сами да си лепят получените на пунктовете екостикери.

"Труд news" все още очаква отговор от Министерството на транспорта и съобщенията какво ще предприеме след влизането в сила на решението на ВАС.