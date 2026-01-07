Арест за мъж, заканил да убие жена си

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж, заканил се с убийство на жената, с която живее.

На 02.01.2026 г. в гр. София обвиняемият М.С. се заканил с убийство на жената, с която живее, като й казал: „ще ти размажа черепа в стената, ще ти извадя душата и ще ти изтръгна гръкляна“. Докато я заплашвал, той я притискал към стената. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл.144, ал.3, т.1 и т.3, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

М.С. е осъждан и е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“.

Състав на съда е наложил на М.С. най-тежката мярка за неотклонение. Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.