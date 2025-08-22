Съвети от МВР: Как да се предпазим от киберизмами във връзка с въвеждането на еврото

Още по темата: ГДБОП съобщи за първа киберизмама, свързана с въвеждането на еврото 22.08.2025 15:18

От МВР публикуваха във фейсбук страницата си съвети и препоръки как гражданите да се предпазят от киберизмами във връзка с въвеждането на еврото в България.

По-рано от ГДБОП информираха, че е получен сигнал за първата киберизма.

От ведомството напомнят, че превалутирането ще се извършва само от Българската народна банка (БНБ), търговските банки и „Български пощи“. Всички други съобщения по имейл, чат приложения, социални мрежи или есемеси са измама. Информацията да се проверява само от официални източници, да не се отварят съмнителни линкове и да не се споделят лични данни, предупреждават още от Министерството.

В публикацията се посочва, че хората трябва редовно да сменят своите пароли, да използват по-сигурни комбинации и да поддържат надеждни антивирусни програми на устройствата си.

При съмнение незабавно подайте сигнал в МВР, апелират от МВР.