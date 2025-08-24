Почитат паметта на полицаи, загинали при гонка с преселници

20 г. затвор за убиеца им три години след трагедията в Бургас

В Бургас ще бъде почетена паметта на полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев, които загинаха през август 2022 г. при опит да спрат автобус, пълен с мигранти.

Паметното събитие ще се състои на 28 август край мемориалния паметник на полицаите до кръстовище “Трапезица” в морския град. Паметта им ще бъде почетена и с турнир по стрелба, казаха от ОДМВР-Бургас.

Двамата полицаи загинаха, след като с патрулката си опитаха да спрат автобус, пълен с 47 нелегални мигранти. Градев и Илиев препречиха с полицейската кола пътя на рейса, но шофьорът даде газ и нарочно ги блъсна и уби на място.

За смъртоносната катастрофа на 20 години затвор бе осъден сириецът Омар Аднан, който шофирал автобуса във фаталния ден. От прокуратурата настояваха той да получи доживотен затвор. Според наблюдаващия прокурор Димитър Узунов Аднан умишлено е причинил смъртта на двамата служители на реда. Той не е натиснал спирачка, дори когато е било ясно, че автобусът ще удари полицейския автомобил и униформените ще загинат. По време на разследването Аднан, който нямаше документи, твърдеше, че е бил непълнолетен в деня на трагедията, но експертиза доказа, че това е лъжа. Пред съда сириецът, който нямал книжка, най-сетне призна, че е роден на 1 януари 2024 г. и че не е натиснал спирачките, когато е видял, че ще премаже полицаите. Преди тази присъда, Омар Аднан получи наказание от 4 години и 10 месеца затвор и за самото превозване на мигранти.