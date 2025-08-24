Прокуратура проверява случаите с незаконни гонки в столицата

Още по темата: Прокуратурата ще преквалифицира обвинението по случая с АТВ-то в Слънчев бряг 22.08.2025 15:28

Софийската районна прокуратура ще провери казуса с незаконните гонки в столицата и ако не се води преписка, ще се самосезира. Това заяви говорителят на прокуратурата Николай Николаев по БНТ по повод кадри, излъчени от влогър в YouTube, може да послужат за образуване на производство.

Николаев коментира и катастрофа, случила се в столицата в средата на юли, когато джип помита АТВ и убива човек. Валентин Асенов - шофьорът, причинил катастрофата, е дал положителна проба за амфетамин с полеви тест, след което му е взета и кръвна проба. Въпреки това е задържан за 24 часа, след което е пуснат на свобода:

"Към момента на докладването на делото не е било изяснено какво се е случило. В ранните часове след инцидента не са събрани доказателства, които да кажат какъв е бил механизмът на причиненото пътнотранспортно произшествие, ние не сме могли да установим кой е виновен за катастрофата. Докладвано е, че Асенов е седнал зад волана след употреба на амфетамини, но е дал и кръвна проба, което означава, че единствено и само кръвта следва да бъде изследвана. Знаете колко грешни тестове има, но ще се изясни в рамките на досъдебното производство".

Роднините на загиналия в катастрофата излязоха на протест миналия петък. Те твърдят, че Валентин Асенов се укрива и прави всичко възможно, за да избегне правосъдието. Асенов има условна присъда, потвърди прокурор Николаев, тъй като именно той се е занимавал с въпросното дело.

"Запознат съм с личността му, запознати са и колегите от прокуратурата. Вероятността да извърши друго престъпление е безспорна, но колегите трябва да съберат доказателства. Той беше обвиняем по наше производство, за много по-неопасно деяние. Не знам дали с пари всичко може да се оправи, може би на други места, но не и в прокуратурата", посочи Николай Николаев.

Прокурорът обясни още, че от три седмици насам продажбата на райски газ на непълнолетни е престъпна.

"В много от страните, включително в Западна Европа, е забранена, даже криминализирана употребата на райски газ за цели, различни от медицинските. Шофирането след употреба на райски газ е една тема, която трябва много внимателно да се обсъди. Включително законодателят може би да прецени, дали не следва да бъде криминализирано това действие".

С една трета са нараснали образуваните досъдебни производства за шофиране след употреба на алкохол и наркотици през последната година, каза още прокурор Николаев.

"Имаме ръст на извършените престъпления, ръст на обвинените лица, ръст на предадените на съд и ръст на осъдените", добави той.

Кръвните проби за алкохол на водачите излизат бързо, но при тези за наркотици може да има забавяне от няколко месеца.