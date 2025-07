Запали се сцената на един от най-големите музикални фестивали в Белгия

Главната сцена на белгийския фестивал за електронна музика Tomorrowland се запали два дни преди откриването на мащабното събитие.

Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват пламъци, обхванали сложната сцена, като наблизо са паркирани аварийни автомобили.

Местните медии потвърдиха, че на мястото е станал инцидент. Те съобщават, че някои аварийни служби вече са били на мястото на фестивала в Боом, провинция Антверпен.

I think people who said Tomorrowland is fire meant somwthing different...



Hoope everyone's ok

pic.twitter.com/jn0jLjIDkL