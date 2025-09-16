Защо цената на карането на ски в САЩ се покачва

Цената на карането на ски в САЩ достигна рекордните 300 долара на ден. Експерти от бранша твърдят, че „непомерните“ цени се дължат на инфлацията и по-топлите зими, които принуждават курортите да харчат повече за изкуствен сняг. Културата на съдебни дела също е обвинявана за високите правни и застрахователни разходи, пише The Times.

Популярните курорти Диър Вали и Вейл в Юта и Колорадо таксуват 329 долара за дневен ски пас тази зима, което е увеличение от 299 долара миналата година. Това представлява увеличение от 10%, което надвишава инфлацията в САЩ, която е 2,9%.

Стиймбоут, Колорадо, ще таксува 299 долара за ски пас, което е с 25% повече от 239 долара, които таксуваше миналия сезон. Курортът Нортстар в Калифорния ще струва 294 долара. В Парк Сити, Юта, цената е 354 долара с такси, а в Аризона Сноубоул скиорите ще плащат 309 долара на ден. Дневният ски пас в Алпите струва между 27 и 98 долара.

Критиците казват, че високите цени изключват семействата от средната класа. 67-годишният Майк Малони, който кара ски от шест десетилетия, обвини „алчните“ курорти за цените, които са трудни за оправдаване. Той каза: „Жена ми обича снега, но не кара ски. Трудно й е да разбере защо трябва да платим, да речем, 4000 долара за нея и 4000 долара за мен, за да отидем на пътуване, на което тя няма да кара ски.

„Наистина трудно е за новодошлите. Да кажем, че имам четиричленно семейство и искаме да опитаме да караме ски за първи път, а никой от нас не е скиор. Да кажем, че искате да отидете в Стоу, Върмонт; в момента пасът за уикенд за възрастен е 250 долара на ден, а това е само билетът за лифта.

Уроците по ски струват почти 200 долара на час на човек. Само за едно хранене, ако говорим за евтино, вероятно ще ви струва 40 долара. После идва настаняването, което струва 200 долара на нощ, а ако имате голямо семейство, ще ви трябват повече стаи или ще искате да сте близо до пистите. Става дума за 300, 400 долара на нощ.“

Шон Дол, експерт в ски индустрията и професор по образование на открито във Вермонтския държавен университет, каза, че покачването на цените се дължи отчасти на високите съдебни разходи. Той каза:

„Много от това, което виждате по отношение на покачването на цените на билетите през последните две десетилетия, се дължи на нашата склонност към съдебни дела. В САЩ обичаме да съдим. В Европа това не се вижда толкова често. Много от това е свързано с цените на съдебните услуги и застраховките.“

Макар че инфлацията на цените на стоманата и електроенергията може да води до повишаване на оперативните разходи, а по-топлите зими вероятно ще принудят курортите да харчат повече за производството на сняг, цените на лифт картите се диктуват до голяма степен от големите курорти, като Vail и Alterra. „Цените на стоманата са еднакви навсякъде. Електроенергията е нещо, с което всеки трябва да се справя, трябва да се поддържат системи за производство на сняг и лифтове. Всичко това са константи“, каза Дол.

Според Националната асоциация на ски курортите, търговска група, повече от 60 милиона американци са карали ски или сноуборд през миналия сезон, което е с 5 милиона по-малко от предходната година. Дан Шерман, консултант в туристическата агенция Ski.com, каза, че продължаващата инфлация означава, че скиорите могат да получат добри оферти, ако планират рано.

„Ски курортите се опитват да накарат скиорите да купуват рано. Те искат да получат парите по-рано. Искат хората да купуват предварително, а колкото по-рано купят, толкова по-изгодна оферта получават“, каза Шерман. „Искат хората да се ангажират рано, за да са сигурни, че ще карат ски в техните курорти, а не в тези на конкурентите им. Друго нещо е, че Vail Resorts, например, е публично търгувана компания и един от основните им показатели е продажбата на сезонни карти.“