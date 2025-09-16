Почина актьорът Робърт Редфорд

Той беше на 89 години

Робърт Редфорд, харизматичният актьор и носител на „Оскар“ режисьор, който се отказа от статута си на холивудска звезда, за да се посвети на каузи, близки до сърцето му, е починал, според неговата публицистка Синди Бергер, председател и главен изпълнителен директор на Rogers and Cowan PMK, съобщава CNN.

Той беше на 89 години.

„Робърт Редфорд почина на 16 септември 2025 г. в дома си в Сънданс, в планините на Юта – мястото, което обичаше, заобиколен от хората, които обичаше. Ще ни липсва много“, заяви Бергер в изявление пред CNN. „Семейството моли за уединение.“

Известен с главните си роли в „Бътч Касиди и Сънданс Кид“ и „Всичките хора на президента“, Редфорд също така режисира наградени филми като „Обикновени хора“ и „Реката тече през него“.

Страстта му към изкуството на кинопроизводството го подтиква да създаде Sundance Institute, неправителствена организация, която подкрепя независимите филми и театър и е известна с ежегодния си филмов фестивал Sundance.

Редфорд беше и отдаден природозащитник, който се премести в Юта през 1961 г. и поведе усилията за опазване на природния ландшафт на щата и американския Запад.