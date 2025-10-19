"За да не се увеличава дългът": Длъжниците при ЧСИ за доброволно събиране, преди запорите и делата, предлага браншът

Сръбският опит показал, че това е работещо решение

Камарата на Частните съдебни изпълнители с предложение за законодателни промени, които да доведат до намаляване на длъжниците у нас. По техни данни едва, когато запорират сметките, стотици хиляди българи всяка година разбират, че дружествата за ток, вода или парно са издали изпълнителен лист срещу тях.

„Единственият предвиден механизъм в закона е чрез принудителното изпълнение. Само че дългът от 50 лв. е станал вече при нас като дойде няколкостотин лева и с разноските, допълнителните и при нас, от 50 лв. може и да стане 1000 лв. дългът”, обясни председателят на Камарата на Частните съдебни изпълнители Георги Дичев.

Огромна част от хората не живеят на адреса си по лична карта, поради което не виждат залепените съобщения, че срещу тях има заведено дело. И не могат да обжалват наличието и размера на дълга.

„Много от тях дори не знаят, че имат такова дребно задължение. Иначе биха си го погасили”, каза Дичев.

Решението, според частните съдебни изпълнители, е в законодателна промяна, базирана на опита в съседна Сърбия: „Първо да се минава през доброволно събиране през съдебен изпълнител. При което съответно не се налагат запори на заплати, сметки и пенсии..няма да му се увеличава дългът по никакъв начин”.

Сръбският опит показал, че това е работещо решение и все повече хора доброволно плащат малките си задължения: „Гражданинът може да каже „не ме занимавай повече, не искам да те виждам” и аз съм длъжен да приключа разговора с него и нямам право да се занимавам повече с него”.

Макар и само идея на този етап, предложението среща одобрение сред българите. Длъжникът ще има двумесечен срок, за да плати. Ако не го направи, ще последва дело. Разходите за съдебен изпълнител ще се поемат или от кредитора, или длъжникът ще плаща минимална такса. Проектът за законодателна промяна вече се обсъжда в Министерството на правосъдието.