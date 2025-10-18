Трима младежи загинаха в катастрофа на пътя Созопол-Черноморец.

Инцидентът е станал снощи около 23:15 часа.

Автомобилът, с варненска регистрация, се е блъснал в крайпътно дърво. Зад волана е бил млад мъж на 18 години от с. Зидарово, който взел шофьорската си книжка предния ден. Основна причина за инцидента се смята движение с несъобразена скорост и загуба на контрол.

На място е загинал водачът и пътуващият на задната седалка 17-годишен продължително пребиваващ в Созопол немски гражданин. С линейка на центъра за спешна медицинска помощ - Созопол към УМБАЛ - Бургас е откаран втория пътник, седящ на предната дясна седалка – 17 годишен младеж от с. Габър, който починал преди пристигане в университетската болница.

По случая е образувано досъдебно производство.