Мъж и жена са задържани за серия кражби от магазини в центъра на София

Мъж и жена са задържани за серия от кражби в магазини, намиращи се в центъра на София, съобщи на брифинг заместник началникът на първо районно Николай Нотов.

Става въпрос за четири магазина, на ул. „Граф Игнатиев“ и на ул. „Юрий Венелин“, в които е проникнато с взлом чрез счупване на витрините им. Отнети са пари и ценности. От единия магазин - множество бижута. Мъжът е криминално проявен и осъждан, като има множество регистрации за подобен вид престъпления.

На адресите, обитавани от мъжа и жената, са намерени откраднатите вещи.

Софийска районна прокуратура е повдигнала обвинения на двамата и ги е задържала за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянния им арест, посочи прокурор Николай Николаев.