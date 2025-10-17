Лов на дилъри на фентанил

Заловени са четирима заради смъртоносната дрога

Конфискувани са още метамфетамин и марихуана

Четрима мъже, предлагащи за продажба от смъртоносната дрога фентанил, бяха арестувани при акция в София и Русе. Специализираната операция е резултат от координация между Главна дирекция “Национална полиция”, ОДМВР-Русе и Окръжна прокуратура-Русе.

Служителите на русенската ОДМВР по линия “Наркотици” провели акцията на 15 и 16 октомври на територията на градовете Русе и София. Арестуваните са на възраст между 30 и 57 години и за тях били събрани данни за участие в престъпна дейност, свързана с разпространение на високорискови наркотични вещества.

Претърсени са няколко адреса в Русе и София. Намерени били значителни количества наркотични вещества, сред които: над 380 грама от смъртоносната дрога фентанил, над 400 грама метамфетамин, марихуана, прохообразни и кристалообразни вещества и таблетки с неустановен състав. Иззети били и голяма сума пари - над 15 000 лева, електронни везни, спринцовки с прозрачна течност и мобилни телефони, използвани за престъпната дейност.

Един от участниците е бил задържан в столицата, където е извършено претърсване както на неговото жилище, така и на стопанисван от него търговски обект.

Четиримата мъже, уличени в престъпната дейност, са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство за незаконно държане и разпространение на наркотични вещества. Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура - Русе.

Фентанилът е най-опасният синтетичен опиоид, който е от 50 до 100 пъти по-силен от морфина. Синтетичният аналгетик, който масово започна да се използва в САЩ като заместител на хероина, стигна и в Европа, а миналата година - и до България. От началото на годината до края на септември у нас са заловени над 5 кг от опасния наркотик. Вече има около 10 смъртни случая от предозиране с фентанил, най-вече от смесването му с други видове дрога.