350 загинали при катастрофи от началото на годината

Ден на траур в Община Созопол след смъртта на 3 момчета

Преглежда записи от изпитите на 18-годишния Данчо



Триста и петдесет души са загинали по българските пътища в период от 1 януари до 18 октомври. Убитите са само с 9 по-малко спрямо същия период на 2024 г., въпреки че от началото на тази година тежките катастрофи са с 360 по-малко от предходната, а намалението при ранените с 1493-ма души също е значително. Ако тенденцията се запази до 31 декември включително, има голяма вероятност и за 2025 г. България да задмине Румъния на първото място по страни в ЕС с най-много загинали спрямо броя на населението, като това стана и през 2023 г.

Както съобщи “Труд news”, петима души загинаха при 3 катастрофи в нощта срещу събота, а четири от жертвите се оказаха тийнейджъри. Трима от тях - на 17 и 18 години бяха убити след удар на “Ауди” в дърво на пътя Черноморец-Созопол, а момиче на 17 години загина при удар в мантинела край Пловдив. В София на пешеходна пътека със светофар бе блъснат и убит 86-годишен сириец. Сблъсъкът стана близо да магазин “Лидл” на бул. “Тодор Каблешков”, а 45-годишната шофьорка избяга и бе задържана няколко часа по-късно.

18-годишният Йордан Николов от созополското село Зидарово, който шофирал “Ауди”-то и загинал с двамата свои приятели, взел шофьорската си книжка ден преди катастрофата. Транспортният министър Гроздан Караджов нареди пълна проверка на шофьорските курсове и изпити на младежа. Вчера от ДАИ съобщиха, че нямат дигитални записи от курса, тъй като Данчо го е карал от 27 май до 11 юли, а задължителната дигитализация е влязла в сила след ден - на 12 юли. Има само записи от изпита по теория на 25 август и по кормуване - на 23 септември и те ще бъдат дейтайлно анализирани, заяви шефът на ДАИ Спас Монов.

Инструкторът Николай Киряков, който е обучавал Йордан от Зидарово, заяви, че момчето е имало някакви умения, но при скорост със 180 км/ч, с каквото вероятно е карало, тези умения не са могли да му помогнат.

Кметът на Община Созопол обяви днешния 20 октомври за ден на траур в знак на съпричастност към близките на загиналите младежи в тежката катастрофа на пътя Созопол-Черноморец. Знамената на всички общински сгради и обществени места ще бъдат спуснати наполовина. Отменят се всички публични тържества и развлекателни събития, организирани на територията на общината.

В случай, че предварително планирано събитие не може да бъде отменено, организаторите следва да го съобразят с обявения траур и то да започне с минута мълчание в памет на загиналите.