Сарафов изпревари събитията, които потвърдиха зависимостите на Мирослава Тодорова

Неправилно ад хок прокурорът Даниела Талева, чиято основна задача е да разследва сигнали за възможни престъпления, извършени от главния прокурор, е отказала да образува досъдебно производство срещу изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Това е постановила съдия Мирослава Тодорова с Определение № 3272/17.10.2025. Определението обаче все още не е качено в базата данни на Софийския градски съд (СГС), информира "Епицентър".

След като три месеца и половина държа „на трупчета“ жалбата на наемниците от „БОЕЦ“ срещу отказа на ad hoc прокурора Даниела Талева да разследва обвинител №1 Борислав Сарафов по техен сигнал, съдия Мирослава Тодорова най-накрая взе, че се произнесе, се посочва в информацията.

Това се случи на четвъртия ден след като Сарафов поиска Тодорова да се отведе, защото е нарушила НПК, има пряк интерес от изхода на жалбата на „БОЕЦ“, както и заради ноторно известната й политическа пристрастност, изразяваща се в ролята й на активист и бивш председател на т.нар. Съюз на съдиите в България, известен като политическото крило на ПП-ДБ в съдебната система.

Абсолютно очаквано и напълно закономерно, с оглед пристрастността й, Тодорова се произнася срещу Сарафов и изисква от специалния прокурор Даниела Талева да образува разследване по сигнала на наемниците от „БОЕЦ“. Определението, с което това се случва е качено в деловодната система на Софийския градски съд в 22.41 часа на 17 октомври (петък). Престараването на Мирослава Тодорова е обяснимо, защото на 14 октомври (вторник) в следобедните часове стана ясно, че Сарафов й е поискал отвод. Очевидно, съдията, известна с честите си участия в протести за сметка на множеството си просрочия по дела, отказва да се отведе, нищо, че по делото има материали, които се отнасят пряко до нейната работа като магистрат, отбелязва "Епицентър".

Същината на акта, с обем от 32 страници (по твърденията на Г.Георгиев от „БОЕЦ“), не е от съществено значение, защото сам по себе си тези страници не съдържат нищо съществено, а откъслечни твърдения, неподкрепени с доказателства. И е почти сигурно, че предстоящото „разследване“ ще претърпи пълно фиаско, заради липса на каквито и да е данни за престъпление.

Далеч по-интересна се оказва технологията, по която обществото научава за произнасянето на Мирослава Тодорова. Този процес разкрива цялата мрежа от обвързаности между ССБ, ПП-ДБ, наемниците от „БОЕЦ“, медии и олигарси. Не си мислете, че СГС е информирал обществеността или медиите за съдебния акт. Нищо подобно, всичко става по схема от зависимости.

Интересно е, че изпълнителите на въпросните схеми вече дори не си правят труда да се прикриват, пише медията. Заради това на съдебните заседания по мерките за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев, на едно място може да се видят - политици от ПП-ДБ, заедно с иначе критичните към тях бойци на гражданина Георги Борисов Георгиев и куп анализатори, оформящи общественото мнение с опорките за съдебна реформа, спускани от адвокатите на самия обвиняем.

От снимка, публикувана в събота сутринта в профила на „БОЕЦ“ във фейсбук, се разбира, че определението на Мирослава Тодорова е качено в системата на СГС в 22.41 часа в петък вечер.

Само няколко часа по-късно – малко след 14.00 часа, отново във фейсбука на „БОЕЦ“ вече са публикувани подробности от самото определение на съдията, което към този момент продължава да е напълно недостъпно за обикновените граждани. Апропо, следва да е недостъпно и до „БОЕЦ“, нищо, че те са жалбоподатели.

Поради две причини – постановлението е качено от компютъра на съдията в системата късно вечерта в петък, много след края на работното време на деловодителките, т.е. не е възможно да е изпратено на жалбоподателя в този час, а и да беше, няма как да бъде доставено в съботния ден, когато няма работещи съдебни куриери.

Актът обаче не е достъпен и онлайн, което поставя резонния въпрос – откъде „БОЕЦ“ го имат? Логично – от автора, т.е. от съдия Мирослава Тодорова. Тя, разбира се, може да отрече това, но самия факт, че в 14.00 часа в неработен ден, събота, „БОЕЦ“ разполагат с нейното определение, показва, че те са го получили лично от нея или по нерегламентиран начин са пробили деловодната система на СГС, за да се доберат до въпросния документ.

Минути след публикацията на „БОЕЦ“ в социалните мрежи идват и първите статии, които се базират на превратното тълкуване на жалбоподателя и без никаква изненада са в ущърб на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Каквато изглежда е целта на доста елементарната и повърхностна комбинация, сътворена от един зависим магистрат, едно НПО, събрало анархисти, маскирани като граждански активисти и медиите, собственост на олигарси, финансови спонсори на предизборните кампании на ПП-ДБ.

Самия Сарафов, като главен прокурор очевидно добре информиран, излиза морален победител, защото изпревари хода на събитията, които само потвърдиха тезата за зависимостите на Мирослава Тодорова в искането й за отвод, адресирано до самата нея.

А целият този зле изпълнен ажиотаж в крайна сметка показва колко далеч в рушенето на авторитета на съдебната система са стигнали действащи магистрати, които решават делата си според своите политически пристрастия и нерегламентирани обвързаности, които дори вече не се прикриват.

Действията на Мирослава Тодорова наистина я правят емблематичен пример, но не и в позитивна светлина за ужас на другарите й от ССБ, лобистите-адвокати, уличните протестъри и обслужващите ги медии и говорители.