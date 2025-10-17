Полицията предупреди за измами в онлайн платформи

Източват пари от банкови сметки

Измамници прилагат нова схема, за да източат пари от банковите сметки на други хора. Зачестяват опитите за това в OLX и други онлайн платформи, а ужилените са продавачи, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна.

Мошениците се обаждали в ролята на клиенти чрез Viber, WhatsApp или Telegram. Питали накратко за предложения продукт, след като предлагали да платят чрез линк за доставка в Еконт или Спиди. Линкът наподобявал официалните сайтове на куриерските фирми, но бил фалшив и с различен уеб адрес.

След като потребител го отвори, той иска лични данни и такива от банкова карта, включително 3D парола.

С тези данни измамниците могат да теглят пари от чужда сметка, предупреждават от полицията. И съветват ползващите онлайн платформи за продажба на различни стоки да изискват плащане само чрез наложен платеж, чрез лично предаване или в официален офис на куриера.