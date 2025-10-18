Над 100 души са задържани за наркопрестъпления в рамките на седмица в София

Само за седмица в София са задържани 103-ма души при специализирана полицейска операция за борба с наркотиците.

Образувани са 24 досъдебни и 46 бързи производства. Акцията продължава.

Проверките са в района на детски градини, училища и на местата, където от СДВР имат информация за концентрация и продажба на наркотици.

Един от случаите със задържани е на Трето районно полицейско управление.

"Общият брой на иззетите наркотици по този случай е около 700 грама марихуана, 30 грама кокаин, 60 грама метамфетамин и 106 хапчета екстази. Образувано е досъдебно производство, лицата са задържани. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на двама от тях са повдигнати обвинения за срок до 72 часа, след което мярката е изменена в постоянна", заяви комисар Станислава Тодорова, заместник-началник на 3 РПУ.