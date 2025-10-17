Осъдиха иманяри от Полша, хванати с металотърсач в Рупите

Окръжна прокуратура – Благоевград приключи дело за незаконно държане на археологически обекти, търсене на такива и държане на техническо средство за извършване на теренни археологически проучвания. Обвиняемите са граждани на Полша - Б.М. и Г.П.

Това съобщиха от държавното обвинение.

На 21 май 2025 г., на югозападния склон на Кожух планина, в местността Рупите, двамата търсели археологически обекти, като ползвали технически средства.

В паркиран наблизо лек автомобил Б.М. противозаконно държал метален детектор, предназначен за извършване на теренни археологически проучвания. Инструментът не е бил регистриран съгласно установения ред, се казва в информацията.

У двамата поляци са открити археологически обекти, представляващи движими културни ценности, които не са били идентифицирани и регистрирани по съответния ред. Сред тях имало монети от късноримско, римско и елинистическо монетосечение.

Б.М. и Г.П. са се признали за виновни за извършените от тях престъпни деяния.

С определение на съда на Б.М. е наложено наказание от 9 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок и глоба в размер на 3000 лева. Неговият съучастник Г.П. е с наказание 6 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок

Съдебният акт има последиците на влязла в сила присъда.