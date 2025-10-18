Обраха офиса на доброволците, спасявали хора в Елените

Обраха офиса на доброволното формирование "Спасителен клуб за бъдеще" в Пловдив, помагали при наводнението в Елените и в гасенето на пожари през лятото.

Откраднато е спасително и противопожарно оборудване.

Кражбата става в разгара на кампанията на организацията "Капачки за бъдеще".

"Станало е в четвъртък, когато отива една от нашите доброволки и установява, че вътре е влизано. Всичко е мазало. Липсват – имахме хубава резачка, няма я. Имахме медицинска раница, няма я. Имахме огнеупорни обувки за пожари, няма ги. Имаше шлангове, няма ги. Две седмици по-рано колегите отводняваха в Елените. Апарати за кръвно, няма ги. Ние се опитваме да помагаме. В същото време ни разбиват помещението, в което си държим екипировката, която е закупена с лични средства, с дарения", заяви Лазар Радков, основател на инициативата "Капачки за бъдеще".

"Ние използваме тази екипировка за наводнения, пожари, събирали сме от дарения и от собствени средства. Много е жалко това да се случи на доброволна организация, която единствено дава", коментира Стефан Любенов, доброволец.