Прокуратурата погна ромките, нападнали медици в Разлог

Най-тежко е пострадала мед.-сестрата, която е била на смяна - тя е с мозъчно сътресение, хематоми на главата и десния лакът

Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се води разследване за нападение над медицински специалист в гр. Разлог, съобщиха от държавното обвинение.

"С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Благоевград е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 131, ал. 2, т. 3, вр. чл. 130, ал. 1 от НК – причиняване на телесна повреда на медицински специалист при изпълнение на службата му", посочват от районната прокуратура.

"Труд news" припомня, че на 12 октомври в сградата на Филиала за спешна медицинска помощ в гр. Разлог на медицинската сестра Е.Г., която била на смяна, бяха нанесени удари при изпълнение на служебните ѝ задължения.

Нападението над нея и дежурния лекар дори било заснето с мобилни телефони от двете придружителки на пациентката. Тя посетила болницата с оплаквания изтръпване на пръст. Медиците дали медикамент на жената и учтиво я помолили да седне и да изчака няколко минути, за да се прецени действието на лекарството.

В това време в спешното постъпило малко дете с рана под окото и специалистите приоритетно хукнали да му оказват първа помощ. Това видимо подразнило жената с изтръпналия пръст и нейните придружителки, всички от ромски произход. Те започнали да крещят, обиждат и агресират на персонала. Словесните атаки бързо прераснали във физическа саморазправа.

"Пострадалата медицинска сестра е била блъскана и вследствие на нападението получила мозъчно сътресение, хематоми на главата и десния лакът", съобщават от прокуратурата.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган - провеждане на разпити на пострадалата и свидетели, разпознавания на лица при възникнала необходимост, както и детайлно изясняване на механизма на причиняване на телесните увреждания, използвани средства, назначаване на медицински експертизи.

"При установяване на извършителя/извършителите на деянието и събиране на достатъчно доказателства за виновността му/им ще бъде изготвено и предявено постановление за привличане в качеството на обвиняем", уточняват от там.

Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура – Благоевград.