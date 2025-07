Илон Мъск обяви: Създавам нова политическа партия

Милиардерът технологичен магнат Илон Мъск обяви в събота, че основава нова политическа партия - поредният залп, изстрелян в продължаващата му вражда с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„С коефициент 2 към 1, искате нова политическа партия и ще я имате!“, написа Мъск в своята социална медийна платформа X, позовавайки се на онлайн анкета, която създаде ден по-рано.

„Що се отнася до фалита на страната ни с разхищение и корупция, ние живеем в еднопартийна система, а не в демокрация. Днес Американската партия е създадена, за да ви върне свободата.“

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN