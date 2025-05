Индия пусна вода към Пакистан през един от язовирите си

Индия отвори шлюзовете на един от язовирите на реката Чинаб и пропуска вода към Пакистан.

Това се случи на фона на договореностите за прекратяване на споразумението, което вчера беше постигнато при посредничеството на САЩ.

Решението на индийските власти да сспрат отока на вода към съседната държава беше една от причините за ескалацията в региона.

В същото време командването на ВВС на Индия заяви, че продължава операцията "Синдур" срещу враждебните групи в региона.

🇮🇳🇵🇰 JUST IN: India opens one of the gates of the dam on the Chenab River, water begins to flow towards Pakistan, — ANI pic.twitter.com/uwIqnJ14S1