Кола се вряза в блок в Асеновград

Поредна тежка катастрофа е станала в малките часове на денонощието в Асеновград.

ПТП-то е настъпило на главния булевард „България“, в близост до кръстовището с ул. "Велико Търново".

Два автомобила са се сблъскали, а от удара единият от тях се е врязал във входа на жилищна сграда.

Инцидентът е довел до сериозни материални щети.

За щастие няма пострадали хора. Рано тази сутрин, 8 септември, живущи в района и случайни минувачи коментираха, че само малките часове на нощта са спасили невинни граждани от раняване или смърт.

Снимки: Facebook/ЗА по-добър живот в Асеновград! Нецензурирана версия