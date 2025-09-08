Кола се вряза в блок в Асеновград

Автор: Труд онлайн
Поредна тежка катастрофа е станала в малките часове на денонощието в Асеновград.
ПТП-то е настъпило на главния булевард „България“, в близост до кръстовището с ул. "Велико Търново".
Два автомобила са се сблъскали, а от удара единият от тях се е врязал във входа на жилищна сграда.
Инцидентът е довел до сериозни материални щети.
За щастие няма пострадали хора. Рано тази сутрин, 8 септември, живущи в района и случайни минувачи коментираха, че само малките часове на нощта са спасили невинни граждани от раняване или смърт.
Снимки: Facebook/ЗА по-добър живот в Асеновград! Нецензурирана версия