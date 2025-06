Кораб заседна в река Енисей в Сибир и разля 30 тона дизел във водата (СНИМКИ и ВИДЕО)

Около 30 метрични тона дизелово гориво се разляха в река Енисей в Сибир, след като кораб, теглещ две баржи, заседна и се разпадна в плитки води, съобщиха руските власти в понеделник. Разследващите уточниха, че корабът се е ударил в подводно препятствие, което е довело до отделянето на баржите и пробиването на корпуса на плавателния съд, от който е започнало да тече гориво около 18:00 часа местно време в неделя, предава The Moscow Times.

Река Енисей, която извира в Северна Монголия и се влива в Северния ледовит океан, се простира на 3487 километра, което я прави петата по дължина речна система в света.

Прокурорите заявиха, че разливът се е разпрострял до 50 километра по бреговата линия и че те наблюдават усилията за овладяване. Собственикът на кораба е идентифициран като базираната в Тюмен компания "Об-Иртиш Ривър Кораболие". Красноярският клон на руското Министерство на извънредните ситуации съобщи, че екипажът е успял да предотврати по-нататъшното отклонение на баржите надолу по реката.

