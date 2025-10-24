Кризисният щаб реши: Водният режим в Плевен остава в сила

Водният режим в Плевен няма да бъде отменен засега, реши Кризисният щаб след днешното си заседание. ВиК – Плевен започва ежедневно да публикува на сайта си информация за количествата питейна вода, постъпващи от всички водоизточници.

Областният управител Мартин Мачев обясни, че въпреки падналите дъждове, водата от реките все още не се е утаила, затова ограниченията остават. Той увери, че постъпващите количества са достатъчни и водоподаването е нормално както за Плевен, така и за Долна Митрополия.

„Нямаме опасения за качеството на водата. РЗИ извършва ежеседмични анализи и докладите показват, че тя е годна за питейно-битови нужди“, добави Мачев.

Според действащия режим водата трябва да се подава четири часа сутрин – от 6:00 до 10:00 ч., и четири часа вечер – от 18:00 до 22:00 ч. В последните дни обаче водоподаването е практически непрекъснато.

Мачев отчете, че са завършени нови сондажи в Къртожабене, предстои изграждане на още един в Кашин, а ВиК ежедневно отстранява над десет аварии.

Областният управител подчерта, че въпреки подобрената ситуация, падналите валежи не са достатъчни и работата по справяне с безводието продължава. Следващата седмица ще бъде свикан и щабът за подготовка за зимния сезон.